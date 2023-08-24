Справедливість візьме гору: Джонсон привітав українців із Днем Незалежності
«У День Незалежності України наші серця знову звернені до героїчних чоловіків і жінок України, які всюди борються за свою країну та за свободу»
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в День Незалежності України висловив сподівання, що справедливість візьме гору, і українці звільнять свою землю від російських загарбників. Про це він написав у в X (колишній Twitter).
«У День Незалежності України наші серця знову звернені до героїчних чоловіків і жінок України, які всюди борються за свою країну та за свободу. Яким би важким іноді не здавалося це, ми завжди повинні пам’ятати, що їхні військові досягнення вже вражають. Вони перемагають. Вони переможуть. Вони очистять свою землю від путінських загарбників. Справедливість візьме гору. Слава Україні!» – наголосив експрем'єр Британії.
Як відомо, у четвер, 24 серпня, Україна святкує 32-у річницю Незалежності.
До слова, Зеленський привітав українців із Днем Незалежності на тлі муралу з розстріляним воїном (відео).
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