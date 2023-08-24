Головна Світ Політика
search button user button menu button

Справедливість візьме гору: Джонсон привітав українців із Днем Незалежності

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Справедливість візьме гору: Джонсон привітав українців із Днем Незалежності
Експрем'єр Британії переконаний, що українці очистять свою землю від путінських загарбників
фото з відкритих джерел

«У День Незалежності України наші серця знову звернені до героїчних чоловіків і жінок України, які всюди борються за свою країну та за свободу»

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон в День Незалежності України висловив сподівання, що справедливість візьме гору, і українці звільнять свою землю від російських загарбників. Про це він написав у в X (колишній Twitter).

«У День Незалежності України наші серця знову звернені до героїчних чоловіків і жінок України, які всюди борються за свою країну та за свободу. Яким би важким іноді не здавалося це, ми завжди повинні пам’ятати, що їхні військові досягнення вже вражають. Вони перемагають. Вони переможуть. Вони очистять свою землю від путінських загарбників. Справедливість візьме гору. Слава Україні!» –  наголосив експрем'єр Британії.

Як відомо, у четвер, 24 серпня, Україна святкує 32-у річницю Незалежності.

День Незалежності України – щорічне свято в Україні, яке відзначають 24 серпня з нагоди ухвалення у 1991 році Акта проголошення незалежності України. Цей документ, ухвалений позачерговою сесією Верховної Ради УРСР, проголосив створення самостійної української держави.

До слова, Зеленський привітав українців із Днем Незалежності на тлі муралу з розстріляним воїном (відео).

Читайте також: Готовий зробити все заради миру: Лукашенко цинічно привітав Україну з Днем Незалежності
Теги: День Незалежності Борис Джонсон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Google привітав українців із Днем Незалежності яскравим дудлом
Google оригінально привітав українців із Днем Незалежності
Сьогодні, 11:32
Майа Санду підкреслила, що Молдова безмежно вдячна за силу, з якою Україна захищає мир і безпеку в регіоні
Президентка Молдови привітала українців зі святом: зворушливе відео
Сьогодні, 11:07
Валерій Залужний з військовослужбовицями Дар'єю Борисенко та Мальвою Кржанівською тримають державний прапор
Залужний із «бойовими відьмами» привітали українців: фото дня
Вчора, 12:27
Довкола ремонта вулиці Богдана Хмельницького виникло багато суперечок
Додатковий перехід та нова бруківка: у столиці відновлено рух центральною вулицею після ремонту
20 серпня, 08:12
Обмеження триватимуть з 23:00 20 серпня до 23:30 28 серпня
На головній вулиці Києва обмежать автомобільний рух: названо причину
19 серпня, 11:18
Росія здійснює ракетні удари не лише у святкові дні, тож українцям потрібно зберігати пильність
Розвідка повідомила, що Росія готує на День Незалежності України
17 серпня, 17:19
Виставка знищеної російської техніки на Хрещатику до Дня Незалежності, 2022 рік
Чи планує Київ святкові заходи до Дня Незалежності: відповідь КМДА
15 серпня, 14:28
Росія знову може вдатись до чергового акту ракетного тероризму
Росія готує масовану атаку на День Незалежності? Розвідка зробила заяву
14 серпня, 13:39
Статус учасника бойових дій дає пільги
Порошенко закликав надати статус учасника бойових дій всім воїнам, які захищають Україну
9 серпня, 18:40

Політика

Колеги Пригожина та Уткіна упізнали їх у морзі
Колеги Пригожина та Уткіна упізнали їх у морзі
Справедливість візьме гору: Джонсон привітав українців із Днем Незалежності
Справедливість візьме гору: Джонсон привітав українців із Днем Незалежності
Була одна жінка. Список пасажирів, які загинули разом із Пригожиним
Була одна жінка. Список пасажирів, які загинули разом із Пригожиним
Готовий зробити все заради миру: Лукашенко цинічно привітав Україну з Днем Незалежності
Готовий зробити все заради миру: Лукашенко цинічно привітав Україну з Днем Незалежності
Макрон заявив, що готовий до перемовин з Путіним
Макрон заявив, що готовий до перемовин з Путіним
Названо країни, які стануть новими членами БРІКС (список)
Названо країни, які стануть новими членами БРІКС (список)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
66K
Путін із оркестром святкує ліквідацію Пригожина? Соцмережі обговорюють відео
26K
Софія Ротару перервала тривале мовчання та звернулася до українців в День прапора
22K
Ще одна країна вирішила не відмовлятись від пшениці з Росії
8944
Декомунізацію «Батьківщини-матері» завершено (фото)
8450
Шокуючий прогноз. Що говорив Буданов про ймовірну ліквідацію Пригожина
7976
Збиття літака Пригожина: на борту також був командир «вагнерівців»

Новини

Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
Сьогодні, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
Вчора, 13:08
Знищено «Солнцепьок» і склади боєприпасів: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Вчора, 07:17
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
22 серпня, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
22 серпня, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
22 серпня, 07:05

Прес-релізи

OnTaxi та хорватський рок-гурт Zaprešić Boys записали музичне привітання з Днем Незалежності
OnTaxi та хорватський рок-гурт Zaprešić Boys записали музичне привітання з Днем Незалежності
24 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту