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У Підмосков'ї застрелили полковника, який воював в Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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У Підмосков'ї застрелили полковника, який воював в Україні
Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за статтями про вбивство та незаконний обіг зброї
фото: соцмережі

Микита Кленков служив в одному з підрозділів російського спецназу, він повернувся з фронту в Україні тиждень тому

У Підмосков'ї вранці 16 жовтня застрелили 44-річного заступника начальника однієї із військових частин полковника Микиту Кленкова. Про це повідомляє «Настоящее время».

Зазначається, що невідомий вистрілив у машину Кленкова на дорозі у селі Меленки Солнєчногорського міського округу Московської області. Кленков загинув на місці, його джип продовжував рух, поки не врізався у паркан будинку.

Кленков загинув на місці, його джип продовжував рух, поки не врізався у паркан будинку
Кленков загинув на місці, його джип продовжував рух, поки не врізався у паркан будинку
фото з соцмереж

Телеграм-канал Mash пише, що стрілець чекав Кленкова на в'їзді в Меленки. Як тільки він побачив машину – відкрив вогонь із пістолета. Загалом він випустив вісім куль у машину полковника.

ТГ-канал ВЧК-ОГПУ повідомив, що Микита Кленков служив в одному з підрозділів російського спецназу. Він повернувся з фронту тиждень тому.

Кленков загинув на місці, його джип продовжував рух, поки не врізався у паркан будинку
Кленков загинув на місці, його джип продовжував рух, поки не врізався у паркан будинку
фото з соцмереж

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтями про вбивство та незаконний обіг зброї.

Нагадаємо, у Росії вшанували пам'ять понад 400 загиблих в Україні ув'язнених, засуджених раніше за вбивства, наркоторгівлю та зґвалтування. На їхню честь називають вулиці та вішають пам'ятні таблички на школах. Про це пише російське видання «Верстка». Повідомляється, що за час війни у ​​58 регіонах Росії вшанували пам'ять щонайменше 408 колишніх в'язнів. Найбільше – у Саратовській, Волгоградській, Ростовській областях, республіці Башкортостан та Краснодарському краї. На честь щонайменше 93 ув'язнених повісили меморіальні таблички у школах, де вони навчалися. У 15 випадках фото та імена розмістили на «партах героїв».

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Теги: вбивство військові росія

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