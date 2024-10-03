Міноборони оновило перелік інвентарного речового майна ЗСУ

Згідно з новими нормам, інвентарним речовим майном лишається тільки броня і каска, для ДШВ та ССО – броня, каска та навушники

Відтепер при переведенні в інші частини або при звільненні військовим не треба буде здавати каремати, спальники тощо

Внесено зміни в наказ Міноборони 232, який стосується інвентарного речового майна ЗСУ. Тепер до такого майна належить тільки броня і каска. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Згідно з новими нормам, інвентарним речовим майном лишається тільки броня і каска. Для Десантно-штурмових військ (ДШВ) та Сил спеціальних операцій (ССО) – броня, каска та навушники.

«Все! Більше ніякі спальники, каремати та інше – не є інвентарним майном. Тепер не треба возитись, щоб здавати такі речі при переведенні в інші частини чи при звільненні. Не треба мучитися, якщо воно пропало», – пояснив Гончаренко.

Як уточнила волонтерка, радниця заступника Міноборони та членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дана Ярова, усе речове майно, яке військовослужбовцям видавали раніше, видаватимуть і надалі. Однак здавати назад тепер потрібно лише броню й каску, а також навушники для ДШВ і ССО.

«Крім того, Департаментом політик та Командування Сил логістики ЗСУ опитано більш як 70 000 військовослужбовців. Всі предмети, які за якістю не задовольняють військовослужбовців, будуть переглянуті та переписані технічні умови. Всі предмети, якими не користуються в ЗСУ – будуть виведені з номенклатури. Все, що попросили додати, буде розроблене та імплементоване в номенклатуру. Міноборони розробить нові штани з наколінниками, підсумки на планшет та окремо турнікет, бейсболку, пончо від тепловізорів. Також триває робота над демісезонними куртками (вітрівки), одномісними індивідуальними наметами, тактичними кросівками тощо», – додала Ярова.

Нагадаємо, Україна наступного року планує наростити виробництво зброї, зокрема дронів і балістичних ракет.

До відома, військові частини отримали право проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації. Це саме той інструмент, який бригади вже давно просили.

Як повідомлялося, армія РФ досі переважає українське військо за кількістю артилерійських снарядів на фронті. Але з зими 2024 року ця різниця скоротилася майже втричі.