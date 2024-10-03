Головна Країна Політика
search button user button menu button

Міноборони оновило перелік інвентарного речового майна ЗСУ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Міноборони оновило перелік інвентарного речового майна ЗСУ
Згідно з новими нормам, інвентарним речовим майном лишається тільки броня і каска, для ДШВ та ССО – броня, каска та навушники
фото: Головне управління розвитку та матеріального забезпечення ЗСУ

Відтепер при переведенні в інші частини або при звільненні військовим не треба буде здавати каремати, спальники тощо

Внесено зміни в наказ Міноборони 232, який стосується інвентарного речового майна ЗСУ. Тепер до такого майна належить тільки броня і каска. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Згідно з новими нормам, інвентарним речовим майном лишається тільки броня і каска. Для Десантно-штурмових військ (ДШВ) та Сил спеціальних операцій (ССО) – броня, каска та навушники.

«Все! Більше ніякі спальники, каремати та інше – не є інвентарним майном. Тепер не треба возитись, щоб здавати такі речі при переведенні в інші частини чи при звільненні. Не треба мучитися, якщо воно пропало», – пояснив Гончаренко.

Як уточнила волонтерка, радниця заступника Міноборони та членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони Дана Ярова, усе речове майно, яке військовослужбовцям видавали раніше, видаватимуть і надалі. Однак здавати назад тепер потрібно лише броню й каску, а також навушники для ДШВ і ССО.

«Крім того, Департаментом політик та Командування Сил логістики ЗСУ опитано більш як 70 000 військовослужбовців. Всі предмети, які за якістю не задовольняють військовослужбовців, будуть переглянуті та переписані технічні умови. Всі предмети, якими не користуються в ЗСУ – будуть виведені з номенклатури. Все, що попросили додати, буде розроблене та імплементоване в номенклатуру. Міноборони розробить нові штани з наколінниками, підсумки на планшет та окремо турнікет, бейсболку, пончо від тепловізорів. Також триває робота над демісезонними куртками (вітрівки), одномісними індивідуальними наметами, тактичними кросівками тощо», – додала Ярова.

Нагадаємо, Україна наступного року планує наростити виробництво зброї, зокрема дронів і балістичних ракет. 

До відома, військові частини отримали право проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації. Це саме той інструмент, який бригади вже давно просили. 

Як повідомлялося, армія РФ досі переважає українське військо за кількістю артилерійських снарядів на фронті. Але з зими 2024 року ця різниця скоротилася майже втричі.

Теги: Міноборони війна військові фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З 2014 року Сербія винесла лише 37 обвинувальних вироків за участь в українській війні
Сербський найманець про російську армію: Корупція процвітає, а росіяни не такі, як ми їх собі уявляємо Дайджест
23 вересня, 21:41
Проєкт №11417 підтримав 301 депутат
Рада в першому читанні підтримала збільшення видатків на оборону
3 вересня, 13:54
Фіцо вважає, що війна Росії почалася «з розгулу українських неонацистів»
Фіцо звинуватив українських воїнів у «фашизмі»: МЗС різко відреагувало
9 вересня, 21:58
Зеленський підкреслив, що війна змінила кожного українця та торкнулася всіх сімей
Чи здатний Трамп закінчити війну та яким є план перемоги: головні тези Зеленського для CNN
16 вересня, 04:42
До України цей бокс приїхав з Норвегії, його вартість – близько ста тисяч євро
У ГУР з'явилася унікальна операційна Волонтерська ініціатива
21 вересня, 17:27
Богдан Гервасюк розповів, що у в'язниці опинився через бійку на дискотеці
Колишній засуджений врятував дев’ятьох побратимів та став героєм у своєму батальйоні
21 вересня, 20:55
Аналітики ISW оцінили ситуацію на різних напрямках фронту
ЗСУ на грані відходу з Вугледару, але мають успіхи у Вовчанську – звіт ISW
26 вересня, 06:08
Наслідки атаки дронів на Ізмаїл, 26 вересня 2024 р.
Ворог масовано атакував Одещину: є загиблі та поранені (оновлено)
27 вересня, 09:47
Єрмак розповів, чи покажуть громадянам України «План перемоги»
Єрмак повідомив, чи покаже Зеленський українцям свій «План перемоги»
30 вересня, 03:48

Політика

Міноборони оновило перелік інвентарного речового майна ЗСУ
Міноборони оновило перелік інвентарного речового майна ЗСУ
Сибіга підбив підсумки візиту до Польщі
Сибіга підбив підсумки візиту до Польщі
Зеленський зустрівся із послом Японії в Україні
Зеленський зустрівся із послом Японії в Україні
ПАРЄ ухвалила першу резолюцію щодо українських полонених
ПАРЄ ухвалила першу резолюцію щодо українських полонених
Зеленський провів кадрові зміни в Службі зовнішньої розвідки
Зеленський провів кадрові зміни в Службі зовнішньої розвідки
Мустафа Найєм знайшов нову роботу
Мустафа Найєм знайшов нову роботу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 жовтня: ситуація на фронті
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 жовтня 2024
3362
У Києві уламки ворожого дрона впали біля житлового будинку
1163
НАТО в обмін на території?
1109
Людство на порозі Третьої світової війни – The Telegraph
1074
Втрати ворога станом на 3 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Ізраїль вдарив по Бейруту, Росія – по Харкову. Головне за ніч
Сьогодні, 08:02
Людство на порозі Третьої світової війни – The Telegraph
Сьогодні, 06:34
Атака на Київ: скільки «Шахедів» знищено вночі
Сьогодні, 05:38
Apple презентує новий iPhone SE у наступному році – Bloomberg
Сьогодні, 05:23
Дощі та до 24°C тепла: прогноз погоди на 3 жовтня
Сьогодні, 05:00
Росія використовує конфлікт на Близькому Сході для просування власних ініціатив
Сьогодні, 04:25

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua