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У Вінниці відкрили унікальну виставку, присвячену Дню Захисників і Захисниць України

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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У Вінниці відкрили унікальну виставку, присвячену Дню Захисників і Захисниць України
Сьогодні, коли Україна знову відстоює свою незалежність, виставка нагадує про тих, хто ціною свого життя захищав і захищає нашу державу
фото: міськрада Вінниці

Виставка діятиме до 14 жовтня та відкрита для відвідувачів з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00. Вхід вільний

У Вінниці у Вежі Артинова відбулося відкриття виставки «Держава. Військо. Пам'ять», приуроченій Дню Захисників і Захисниць України. Організував подію Музей Вінниці. Вона зібрала чимало відвідувачів, серед яких були мешканці міста, науковці, військові та родичі загиблих оборонців України, особисті предмети, яких увійшли до експозиції.

Виставка представляє унікальні артефакти доби Української революції, частина з яких була викуплена завдяки донатам небайдужих жителів та передана до фондів Музею Вінниці. Серед експонатів можна побачити військові нагороди, унікальний стяг, особисті речі загиблих бійців та документи того часу.

Як розповів директор «Музею Вінниці» Олександр Федоришен мета виставки – продемонструвати спадковість державотворчих та військових традицій України, підкреслити зв’язок між минулим і сучасністю.

«Експозиція поділена на три тематичні частини: «Держава», «Військо» та «Пам'ять». Сьогодні, коли Україна знову відстоює свою незалежність, виставка нагадує про тих, хто ціною свого життя захищав і захищає нашу державу. Важливим аспектом є пам'ять про події Української революції 1917-1921 років та як її зберігають для нащадків. Тут представлені унікальні експонати. Наша команда розпочала формувати фонд колекції з 2017 року. І ми вдячні всім, хто долучився пожертвами/донатами на закупівлю унікальних артефактів для Музею Вінниці», – говорить Олександр Федоришен.

5 фото
На весь екран
Експозиція поділена на три тематичні частини: «Держава», «Військо» та «Пам'ять»
фото: міськрада Вінниці

На відкритті також були присутні меценати, які активно підтримували ініціативу збору артефактів для виставки. Вони відзначили важливість збереження історичних пам’яток та підтримку музеїв, які допомагають розширювати знання про національну історію та культуру.

Зокрема на заході були присутні рідні загиблого Захисника України, реконструктора Армії Української Народної Республіки 24-річного Вячеслава Залевського – «Хміль», «Малий». Він на початку 2024 року добровільно приєднався до лав 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України, служив у роті вогневої підтримки у складі мінометного розрахунку. Загинув воїн під час виконання бойового завдання 30 травня.

Мама Героя розповіла, що її син любив історію та завжди закликав вивчати справжню історію України.

«Вячеслав був членом клубу військово-історичної реконструкції «Лев і Архангел» Вінницького історичного товариства. Він ще зі школи казав: «Мамо вчи історію, адже ти її вивчала за радянськими книгами…» Син дуже любив Вінницю тому ми вирішили передати його особисті речі для Музею Вінниці аби його світла пам’ять була з нами», – говорить Наталія Залевська.

Виставка діятиме до 14 жовтня та відкрита для відвідувачів з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 17:00.

Вхід вільний.

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Теги: незалежність військові музей держава Україна виставка

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