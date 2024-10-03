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Вугледар: 72-га бригада розповіла про вихід із міста та евакуацію поранених

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Вугледар: 72-га бригада розповіла про вихід із міста та евакуацію поранених
фото: Анастасія Власова/hromadske

Пресофіцер наголосив: утримувати місто надалі вже було б критично для наших підрозділів

Евакуація поранених військових із Вугледара Донецької області була складною, але відхід із міста дав змогу нашим військам мінімізувати втрати. Про це розповів пресофіцер 72-ї Окремої механізованої бригади ЗСУ ім. Чорних Запорожців Арсеній Приліпка в етері «Свобода. Ранок».

«Поранених евакуювали, і дуже складні умови були, тому що ворог з флангів тиснув, і це дуже ускладнювало логістику. Передусім це вивести наших військовослужбовців з Вугледара, з позицій, які були праворуч і ліворуч від нього. Але поранених вивозили. Звісно, це війна. Без втрат бути не може бути. Але за рахунок того, що відійшли на інший рубіж, зайняли його, ми їх мінімізували, наскільки це можливо», – пояснив представник бригади

За його словами, утримувати місто надалі вже було б критично для наших підрозділів. Водночас рішення про відхід із Вугледара відбувався за наказом та залежно від обставин.

«Ми у війську, а у війську все робиться за наказом, за командою. Відповідно по ієрархії. З вищого командування, вони вже знають обстановку, діють. І тоді вже командир бригади приймає рішення. І там уже залежить від обстановки на полі бою, який підрозділ виходить, якими шляхами», – підкреслив Приліпка.

Нагадаємо, 1 жовтня з'явилася інформація, що російська армія окупувала Вугледар Донецької області. За даними ISW, станом на 1 жовтня окупанти встановили контроль над населеним пунктом, ймовірно, після відступу українських сил. За інформацією аналітиків, українські військові здійснили плановий відхід із Вугледара, аби уникнути оточення. Російські джерела стверджують, що відступ українських сил розпочався ще наприкінці 30 вересня.

Згодом, 2 жовтня, вище командування підтвердило, що дало дозвіл на здійснення маневру з виведення підрозділів українських захисників з Вугледара. Це було зроблено для того, аби зберегти особовий склад і бойову техніку, зайняття положення для ведення подальших дій. 

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Теги: фронт Донеччина ЗСУ військові Вугледар

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