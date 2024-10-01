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Уряд дозволив військовим частинам мобілізувати добровольців: роз’яснення Міноборони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Уряд дозволив військовим частинам мобілізувати добровольців: роз’яснення Міноборони
Урядова постанова дасть змогу проводити якісний рекрутинг
фото з відкритих джерел

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації

Військові частини отримали право проводити мобілізацію резервістів та військовозобов'язаних, які добровільно бажають служити під час мобілізації. Це саме той інструмент, який бригади вже давно просили. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Як зазначив глава оборонного відомства, урядова постанова дасть змогу проводити якісний рекрутинг, результатом якого є адресний призов добровольців.

« Ця постанова є інструментом, що дозволяє суттєво зменшити час рекрутингу й гарантує, що кожен та кожна зможе долучитися туди, де його чи її бажання та вміння збігаються з потребами оборони», – прокоментував міністр оборони України Рустем Умєров.

Варто зазначити, що командири військових частин отримують повноваження:

  • видавати направлення на ВЛК
  • комплектувати бойові частини добровольцями.

Також військовозобов'язані та резервісти-добровольці можуть обрати військову частину для служби без звернення до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Перелік таких військових частин визначатиме Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації. Так, надається право командиру військової частини надавати направлення військовозобовʼязаним для проходження ВЛК, щоб визначити їх ступінь придатності до військової служби.

Як повідомлялося, у жовтні цього року у застосунку Міноборони «Резерв+» стане доступний сервіс рекрутингу. З цим оновленням з’являться актуальні вакансії у військових частинах ЗСУ, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

До слова, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про осінній призов громадян РФ до армії. Так, з 1 жовтня до 31 грудня 2024 року до збройних сил Росії призвуть 133 тис. осіб віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі.

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Теги: мобілізація війна Рустем Умєров Міноборони уряд

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