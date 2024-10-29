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Секретар РНБО розповів, скільки людей Україна планує мобілізувати до Сил оборони

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Секретар РНБО розповів, скільки людей Україна планує мобілізувати до Сил оборони
Додаткова мобілізація дасть змогу укомплектувати військові частини до 85%
фото з відкритих джерел

Усього до українського війська було призвано понад один мільйон людей

До Сил оборони планують мобілізувати ще 160 тис. людей. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко під час виступу у Верховній Раді, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За словами Литвиненка, усього до війська призвали 1 млн 50 тис. громадян. Як зазначив секретар РНБО, мобілізація ще 160 тис. людей дасть можливість укомплектувати військові частини до 85%.

Як повідомлялося, минулого тижня 853 українці звернулися до центрів рекрутингу, і 197 із них вже зробили перші кроки до служби в Силах оборони.

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» став доступний сервіс рекрутингу. Він поможе українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську. Як зазначає Міноборони, завдяки співпраці з Lobby X, сервіс пропонує найбільший перелік відкритих посад у Силах оборони – понад 4 тис.

Також у застосунку «Дія» з'явилася можливість долучитися до Армії дронів. Після подання заяви людина потрапить лише в той підрозділ, який обрала, а на базову військову підготовку кожен охочий потрапить з уже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджується самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно.

Як відомо, Верховна Рада ухвалила закони №12152 та №12151 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Так, дію воєнного стану та загальну мобілізацію буде продовжено до 7 лютого 2025 року після підпису президента. Це було вже 13-те голосування за продовження воєнного стану від початку повномасштабного російського вторгнення.

До слова, Кабінет міністрів України затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства. Відтепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему.

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Теги: депутат РНБО мобілізація Олександр Литвиненко Олексій Гончаренко

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