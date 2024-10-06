«Азов» взяв у полон росіянина, підрозділ якого розстрілював українських полонених

«Азов»: На допиті полонений росіянин надав свідчення про неодноразові вбивства полонених, які вчиняв і вчиняє його підрозділ

Омбудсман України Дмитро Лубінець вже відреагував на російських злочин

Російські військові розстріляли полонених українських бійців у Нью-Йорку. Про це повідомили бійці 12-ої бригади спеціального призначення «Азов», які взяли до полону окупанта, група якого і вчинила злочин.

«Дрон зафіксував момент жорстокого злочину окупантів. Росіяни впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових одного з суміжних підрозділів», – йдеться у дописі.

Пізніше бійці 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон одного з групи окупантів, яка і розстріляла українських військових, повідомляють у пресслужбі «Азов».

На допиті полонений росіянин надав свідчення про неодноразові вбивства полонених, які вчиняв і вчиняє його підрозділ. Більше того, росіяни вбивають навіть своїх за відмову йти у «м'ясні» штурми, йдеться у відео.

Омбудсман України Дмитро Лубінець вже відреагував на російських злочин.

Зі своєї сторони, як Омбудсман України, вимагаю від міжнародної спільноти фіксувати ці порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і міжнародного гуманітарного права. Саме тому за всіма ймовірними випадками направляю листи на ООН та МКЧХ (Червоний Хрест). Наразі у терміновому порядку від мене йде наступний лист до них щодо випадку в Нью-Йорку.

Посадовець додав, що «поведінка російських військових толерується від їхнього вищого керівництва, саме тому необхідна фіксація і перевірка кожного злочину і належне покарання».

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) щодо ймовірного розстрілу окупантами 16 українських військовополонених на Покровському напрямку.

До слова, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знайшла нові докази катувань Росією українських цивільних та військовополонених на окупованих територіях України та в РФ.