Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Азов» взяв у полон росіянина, підрозділ якого розстрілював українських полонених

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Азов» взяв у полон росіянина, підрозділ якого розстрілював українських полонених
«Азов»: На допиті полонений росіянин надав свідчення про неодноразові вбивства полонених, які вчиняв і вчиняє його підрозділ
скриншот відео

Омбудсман України Дмитро Лубінець вже відреагував на російських злочин

Російські військові розстріляли полонених українських бійців у Нью-Йорку. Про це повідомили бійці 12-ої бригади спеціального призначення «Азов», які взяли до полону окупанта, група якого і вчинила злочин.

«Дрон зафіксував момент жорстокого злочину окупантів. Росіяни впритул розстріляли трьох беззбройних українських військових одного з суміжних підрозділів», – йдеться у дописі.

Пізніше бійці 12-ої бригади спеціального призначення «Азов» спільно з 49-м окремим штурмовим батальйоном взяли в полон одного з групи окупантів, яка і розстріляла українських військових, повідомляють у пресслужбі «Азов».

На допиті полонений росіянин надав свідчення про неодноразові вбивства полонених, які вчиняв і вчиняє його підрозділ. Більше того, росіяни вбивають навіть своїх за відмову йти у «м'ясні» штурми, йдеться у відео.

Омбудсман України Дмитро Лубінець вже відреагував на російських злочин.

Зі своєї сторони, як Омбудсман України, вимагаю від міжнародної спільноти фіксувати ці порушення Женевської конвенції про поводження з військовополоненими і міжнародного гуманітарного права. Саме тому за всіма ймовірними випадками направляю листи на ООН та МКЧХ (Червоний Хрест). Наразі у терміновому порядку від мене йде наступний лист до них щодо випадку в Нью-Йорку. 

Посадовець додав, що «поведінка російських військових толерується від їхнього вищого керівництва, саме тому необхідна фіксація і перевірка кожного злочину і належне покарання».

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) щодо ймовірного розстрілу окупантами 16 українських військовополонених на Покровському напрямку. 

До слова, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знайшла нові докази катувань Росією українських цивільних та військовополонених на окупованих територіях України та в РФ.

Читайте також:

Теги: Азов Лубінець росіяни відео військові полон окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Реальна війна показала, що технологіями можна захистити бійців, покращити їхню ефективність, але самих бійців замінити неможливо
Без піхоти навіть із мільярдами дронів воювати неможливо
16 вересня, 22:03
7 вересня – День воєнної розвідки України
День воєнної розвідки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
7 вересня, 07:00
За словами деяких дипломатів, повна перемога Києва коштуватиме союзникам сотні мільярдів доларів
Захід підштовхує Україну до «плану Б» у війні з Росією – WSJ
11 вересня, 15:18
Росіяни готують велику інформаційну компанію
Росія проводить інформаційні кампанії проти України та країн Заходу – ISW
18 вересня, 05:07
Ігорю Захарову було 22 роки
Рік вважався зниклим безвісти. На фронті загинув телеоператор Ігор Захаров
20 вересня, 12:15
Безпілотники атакували військовий арсенал у Тверській області Росії
Безпілотники атакували військовий арсенал у Тверській області Росії
21 вересня, 06:09
На Черкащині двічі пролунали вибухи
На Черкащині двічі пролунали вибухи
24 вересня, 05:34
Росіяни на агрегатному заводі зазнали серйозних втрат
Як Росія вбивала своїх солдатів у Вовчанському агрегатному заводі. Деталі від ГУР
29 вересня, 12:19
У своїх відео Тринадцятий озвучував реальні втрати окупантів
У Росії затримали блогера, який критикував військове командування
Вчора, 16:24

Події в Україні

«Азов» взяв у полон росіянина, підрозділ якого розстрілював українських полонених
«Азов» взяв у полон росіянина, підрозділ якого розстрілював українських полонених
Росія атакувала Костянтинівку: є загиблі
Росія атакувала Костянтинівку: є загиблі
РФ на дніпровських островах приховує втрати та відправляє у бій строковиків – АТЕШ
РФ на дніпровських островах приховує втрати та відправляє у бій строковиків – АТЕШ
Військовий назвав «найвигідніше» місце для заходу ворожих дронів з півночі
Військовий назвав «найвигідніше» місце для заходу ворожих дронів з півночі
Росіяни вкотре вкрали та вивезли зерно з Маріуполя – Центр нацспротиву
Росіяни вкотре вкрали та вивезли зерно з Маріуполя – Центр нацспротиву
Бійці ГУР знищили дорогий російський ЗРК «Оса» дроном за кілька сотень доларів
Бійці ГУР знищили дорогий російський ЗРК «Оса» дроном за кілька сотень доларів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
70K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
61K
Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин дали один одному обіцянки
41K
Названо політика, який є бізнес-партнером скандальної глави хмельницького МСЕК
28K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2024
15K
День вчителя України 2024: щирі привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
7013
Спеціальна інформаційна операція проти України

Новини

За добу енергетики ДТЕК повернули світло майже 14 тис. осель після обстрілів
Сьогодні, 18:11
Дощі та до 20°C тепла: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:00
6 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Махінації посередників на фармринку. Тимошенко ініціює створення слідчої комісії
Вчора, 18:42
РЕБ на фронт: благодійники Бочкала та Колюбаєв передати обладнання для військових
Вчора, 12:39
Дощі та до 27°C тепла: прогноз погоди на 5 жовтня
Вчора, 05:06

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua