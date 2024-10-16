У Росії перестали працювати федеральні сайти МВС – Москва назвала причини

Російські федеральні сайти перестали працювати 16 жовтня

У Росії вночі 16 жовтня кілька годин були недоступні сайти федерального, московського та підмосковного Міністерства внутрішніх справ. Представник міністерства пояснив, що причиною цього став «обрив лінії зв'язку». Про це повідомили росЗМІ.

«Сайти МВС Росії не працюють через незалежні від відомства причини – через обрив лінії зв'язку», – цитують представницю МВС російські пропагандисти.

Повідомляється, що також не працює сайт Державтоінспекції.

Нагадаємо, раніше українські хакери «привітали» Путіна з днем народження, здійснивши масштабну атаку на Всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію (ВДТРК).

До слова, раніше хакери Головного управляння розвідки Міноборони (ГУР) атакували понад 800 серверів у Росії. Унаслідок атаки ГУР повністю знищено документи та дані, які зберігалися на уражених серверах. Ідеться про сервери військових, адміністративних та фінансових установ, які забезпечують агресію РФ проти України.

Також зранку, 15 жовтня стався збій у роботі додатку «Київ Цифровий». Про це повідомляли користувачі в мережі.