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Україна та США достроково завершили переговори в Маямі – ЗМІ

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Україна та США достроково завершили переговори в Маямі – ЗМІ
Стів Віткофф та Джаред Кушнер провели переговори з українськими посадовцями
фото: Getty images

Переговори України, США та Європи у Маямі мали тривати два дні

Переговори представників України, США та Європи щодо завершення російсько-української війни, які відбувалися в американському Маямі, завершилися 9 жовтня, хоча спочатку були заплановані на два дні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Радіо Свобода».

«Другого дня не буде», – повідомили журналістам джерела, обізнані з перебігом переговорів. Причини дострокового завершення зустрічі співрозмовники видання не уточнили.

Раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф у соцмережі X назвав переговори конструктивними. За його словами, учасники обговорили можливості деескалації та завершення війни, гарантії безпеки для України, стійкість енергетичної системи напередодні зими та повоєнне відновлення. «Обговорення було плідним і допомогло визначити напрями для подальшого опрацювання перед наступним контактом США з Росією», – зазначив Віткофф.

Переговори відбувалися на тлі нових домовленостей між Вашингтоном і Москвою. Поки українська, американська та європейська делегації проводили переговори в Маямі, президент США Дональд Трамп поспілкувався телефоном із російським диктатором Володимиром Путіним.

За підсумками розмови Трамп оголосив про домовленість щодо постачання мільйонів тонн російського дизельного пального на американський та світовий ринки. Міністерство фінансів США видало генеральну ліцензію, яка дозволяє операції з продажу, постачання, розвантаження та імпорту дизельного пального російського походження до 7 квітня 2027 року.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував це рішення, назвавши його «слабкістю» Вашингтона та «подарунком» Путіну. На його думку, послаблення обмежень дозволить Росії отримати додаткові кошти для продовження війни. Зеленський також поставив під сумнів доцільність переговорів у Маямі на тлі домовленостей США з Росією.

«Я вважаю, що нашу команду просто використовують як димову завісу», – заявив президент України.

Домовленість із Росією викликала критику серед американських законодавців. Конгресмен-республіканець Дон Бейкон назвав підтримку російської воєнної економіки неприйнятною та звинуватив Трампа в поблажливому ставленні до Путіна.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь також розкритикував рішення адміністрації США. На його переконання, послаблення обмежень на російське дизельне пальне принесе економічну вигоду Москві та Пекіну, водночас підриваючи санкційний тиск на Кремль. Блюменталь назвав домовленість ганебною та заявив, що вона суперечить зусиллям Конгресу щодо посилення санкцій проти Росії.

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Теги: США Україна переговори Стів Віткофф Джаред Кушнер

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