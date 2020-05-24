МВС перевіряє три версії загибелі нардепа Давиденка



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У Києві знайшли мертвим народного депутата Валерія Давиденка

Давиденка знайшли в туалеті зі зброєю

В Міністерстві внутрішніх справ України повідомили про три версії смерті народного депутата Валерія Давиденка.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

«Це правда. Його знайшли в його офісі в туалеті з вогнепальним пораненням голови. Пістолет знаходиться поруч і будуть перевірятися всі версії. І вбивство і самогубство, і інсценування самогубства. Всі версії», - повідомив Геращенко.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група поліції.

Також проводиться комплекс невідкладних слідчих і оперативних заходів щодо з'ясування обставин загибелі Давиденко.

«У тому числі знімаються запису з численних камер спостереження у великій кількості розташованих поблизу з місцем події», - повідомив заступник голови МВС.

Як повідомляв «Главком», у Києві знайшли мертвим народного депутата Валерія Давиденка.

За фактом смерті народного депутата 8 і 9 скликань Валерія Давиденка, якого з вогнепальним пораненням мертвим знайшли 23 травня в його офісі у столиці, поліція Києва порушила кримінальну справу за статтею «умисне вбивство».

Валерій Миколайович Давиденко народився 16 березня 1973 року. Нардеп VIII і IX скликань, самовисуванець від 208 округу в Чернігівській області. Входить в групу «Довіра». Член Комітету з питань економічного розвитку. Працював заступником міністра аграрної політики і продовольства України (2013-2014). У нього залишилися дружина і двоє дочок.