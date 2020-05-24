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    Політика

    МВС перевіряє три версії загибелі нардепа Давиденка

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    У Києві знайшли мертвим народного депутата Валерія Давиденка - МВС перевіряє три версії загибелі нардепа Давиденка
    У Києві знайшли мертвим народного депутата Валерія Давиденка

    Давиденка знайшли в туалеті зі зброєю

    В Міністерстві внутрішніх справ України повідомили про три версії смерті народного депутата Валерія Давиденка.

     Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

    «Це правда. Його знайшли в його офісі в туалеті з вогнепальним пораненням голови. Пістолет знаходиться поруч і будуть перевірятися всі версії. І вбивство і самогубство, і інсценування самогубства. Всі версії», - повідомив Геращенко.

    На місці інциденту працює слідчо-оперативна група поліції.

    Також проводиться комплекс невідкладних слідчих і оперативних заходів щодо з'ясування обставин загибелі Давиденко.

    «У тому числі знімаються запису з численних камер спостереження у великій кількості розташованих поблизу з місцем події», - повідомив заступник голови МВС.

    Як повідомляв «Главком», у Києві знайшли мертвим народного депутата Валерія Давиденка.

    За фактом смерті народного депутата 8 і 9 скликань Валерія Давиденка, якого з вогнепальним пораненням мертвим знайшли 23 травня в його офісі у столиці, поліція Києва порушила кримінальну справу за статтею «умисне вбивство».

    Валерій Миколайович Давиденко народився 16 березня 1973 року. Нардеп VIII і IX скликань, самовисуванець від 208 округу в Чернігівській області. Входить в групу «Довіра». Член Комітету з питань економічного розвитку. Працював заступником міністра аграрної політики і продовольства України (2013-2014). У нього залишилися дружина і двоє дочок.
    МВС депутат Антон Геращенко вбивство самогубство поліція дружина Валерій Давиденко
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