МВС перевіряє три версії загибелі нардепа Давиденка
Давиденка знайшли в туалеті зі зброєю
В Міністерстві внутрішніх справ України повідомили про три версії смерті народного депутата Валерія Давиденка.
Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
«Це правда. Його знайшли в його офісі в туалеті з вогнепальним пораненням голови. Пістолет знаходиться поруч і будуть перевірятися всі версії. І вбивство і самогубство, і інсценування самогубства. Всі версії», - повідомив Геращенко.
На місці інциденту працює слідчо-оперативна група поліції.
Також проводиться комплекс невідкладних слідчих і оперативних заходів щодо з'ясування обставин загибелі Давиденко.
«У тому числі знімаються запису з численних камер спостереження у великій кількості розташованих поблизу з місцем події», - повідомив заступник голови МВС.
Як повідомляв «Главком», у Києві знайшли мертвим народного депутата Валерія Давиденка.
За фактом смерті народного депутата 8 і 9 скликань Валерія Давиденка, якого з вогнепальним пораненням мертвим знайшли 23 травня в його офісі у столиці, поліція Києва порушила кримінальну справу за статтею «умисне вбивство».