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МВС відповіло на звинувачення мера Дніпра

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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МВС відповіло на звинувачення мера Дніпра
Відомство закликало Філатова «утриматися від поширення суб’єктивних оцінок»
фото: УП

За словами пресслужби, правоохоронці не виявили жодних ознак підготовки до замаху на Філатова

Слідство Національної поліції не виявило жодних ознак підготовки до вчинення злочинів відносно мера Дніпра Бориса Філатова. Відсутні будь-які матеріали, які б свідчили про реальну загрозу його життю чи здоров’ю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу МВС.

Зазначається, що у липні минулого року, на момент першого брифінгу щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, імʼя Філатова не фігурувало в матеріалах кримінального провадження. Інформація про введення підозрюваним у пошукових системах прізвища Бориса Філатова була встановлена пізніше. Правоохоронці додали, що пошук інформації про мера Дніпра було знайдено під час поглибленого аналізу цифрових слідів підозрюваного у вбивстві Фаріон під час подальших процесуальних дій.

«Єдина зафіксована на той час активність підозрюваного стосувалася окремих публічних осіб, зокрема згадуваного під час брифінгу народного депутата, на якого була зібрана інформація про місце проживання та членів сімʼї», – йдеться в заяві.

Відомство зазначило, що Національна поліція діє виключно у правовому полі і спирається на факти, отримані в межах досудового розслідування. «Закликаємо окремих політиків утриматися від поширення суб’єктивних оцінок, які можуть дезінформувати суспільство і створювати ілюзію «подвійних стандартів», яких насправді не існує. Єдиний стандарт, на який опирається слідство Національної поліції, це закон», – зазначає МВС.

Міністерство внутрішніх справ заявило, що засуджує спроби тиску на слідство або маніпулювання громадською думкою з використанням безпекових питань. «Основним та єдиним критерієм для наших дій є безпека громадян і дотримання українського законодавства», – вказано у повідомленні.

Нагадаємо, міський голова Дніпра Борис Філатов відкрито звернувся до міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка з офіційною заявою. Причиною звернення стало виявлення імені Філатова у списку осіб, досьє на яких знайшли у хмарному сховищі телефону В'ячеслава Зінченка, підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.

Нацполіція прокоментувала інформацію про те, що підозрюваний у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслав Зінченко нібито готував вбивство міського голови Дніпра Бориса Філатова. Однак мер Дніпра знову звернувся із заявою до глави МВС. Міський голова вимагає пояснень, чому правоохоронці не попередили його про підготовку потенційного замаху.

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Теги: МВС Борис Філатов

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