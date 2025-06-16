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Під час останніх репатріацій РФ передала Україні тіла своїх військових – МВС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Під час останніх репатріацій РФ передала Україні тіла своїх військових – МВС
Україна отримала 6057 тіл в межах Стамбульських домовленостей
фото: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Клименко повідомив, що Росія навмисно ускладнює процес ідентифікації тіл

Повернення тіл загиблих є однією з найважчих, але вкрай необхідних місій. Після кожної репатріації розпочинається кропітка робота: розтин, ретельний огляд слідчим, проведення ДНК-експертиз, перевірка кожної деталі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

Міністр наголосив, що Росія навмисно ускладнює процес ідентифікації: «Тіла повертаються у вкрай понівеченому стані, частини тіл – в різних мішках. Є випадки, коли рештки однієї людини повертають навіть під час різних етапів репатріації».

«До того ж під час останніх репатріацій нам передали й тіла російських військових – змішані з тілами українців. На жаль, це факт. Це могло бути зроблено росіянами навмисно, щоб збільшити кількість переданих тіл та завантажити роботою наших експертів, доповнюючи все це цинічним інформаційним тиском. А може й бути звичним для них недбалим ставленням до власних людей. У будь-якому разі ці тіла ми теж ідентифіковуємо», – зазначив Клименко.

Міністр внутрішніх справ додав, що кожна експертиза проводиться ретельно і не один раз. За його словами, фахівці підготовлені, лабораторії оснащені, процеси відпрацьовані, а найбільший виклик – час.

«Ми розуміємо біль і очікування родин. Максимально прискорюємо процес ідентифікації. Та з кожною великою репатріацією робити це стає складніше, і можливо – саме це є метою Росії. Ми не маємо права на помилку. Для нас це не статистика. Це – люди, і кожен з них заслуговує на гідне ставлення», – підсумував Клименко.

Нагадаємо, 16 червня Україна повернула тіла 1245 загиблих. Репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена. Правоохоронці спільно з експертними установами МВС проведуть необхідні експертизи та проведуть ідентифікація репатрійованих тіл.

До того ж 15 червня в Україну повернули тіла ще 1,2 тис. загиблих, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям. Повідомлялося, що завершено етап репатріації полеглих військових, який передбачав використання залізниці.

Також 14 червня в Україну повернули тіла ще 1,2 тис. загиблих військовослужбовців та громадян України. Це стало результатом чергового етапу репатріаційних заходів, проведених у рамках домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Російська сторона стверджує, що ці тіла належать українським громадянам.

До слова, Служба зовнішньої розвідки України повідомляє про підготовку Російською Федерацією масштабної інформаційно-психологічної операції, спрямованої на провокування обурення в українському суспільстві та дискредитацію України на міжнародній арені. Москва планує поширити наративи про нібито небажання української влади повертати тіла загиблих військовослужбовців та цивільних. 

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Теги: МВС обмін

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