МЗС розкритикувало заяви ООН про нібито страти російських військовополонених

Напередодні ООН опублікувала доповіді про поводження з військовополоненими та загальну ситуацію з правами людини в Україні

У відповідь на доповіді Моніторингової місії ООН, у яких стверджується про катування військовополонених як з боку російських окупантів, так і з боку українських війскових, Міністерство закордонних справ України назвало неприйнятним покладати відповідальність на жертву агресії. Про це йдеться на сайті МЗС.

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Відомство подякувало моніторинговій місії за її роботу, зокрема документування порушень міжнародного права в сфері прав людини і міжнародного гуманітарного права, вчинених РФ проти України.

«Водночас вважаємо неприйнятним покладання відповідальності на жертву агресії. Відповідно до Статуту ООН, Україна має право на самозахист», – наголосило МЗС.

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Міністерство розраховує, що місія ООН уникатиме будь-яких кроків, що можуть трактуватися як урівняння жертви та агресора.

Нагадаємо, що ООН доповіла про страти Збройними силами України 25 російських військовополонених і людей, які припинили участь у воєнних діях. Український омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на звинувачення.