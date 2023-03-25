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МЗС розкритикувало заяви ООН про нібито страти російських військовополонених

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
МЗС розкритикувало заяви ООН про нібито страти російських військовополонених
МЗС України
фото: zeft.in.ua

Напередодні ООН опублікувала доповіді про поводження з військовополоненими та загальну ситуацію з правами людини в Україні

У відповідь на доповіді Моніторингової місії ООН, у яких стверджується про катування військовополонених як з боку російських окупантів, так і з боку українських війскових, Міністерство закордонних справ України назвало неприйнятним покладати відповідальність на жертву агресії. Про це йдеться на сайті МЗС.

Відомство подякувало моніторинговій місії за її роботу, зокрема документування порушень міжнародного права в сфері прав людини і міжнародного гуманітарного права, вчинених РФ проти України.

«Водночас вважаємо неприйнятним покладання відповідальності на жертву агресії. Відповідно до Статуту ООН, Україна має право на самозахист», – наголосило МЗС.

Міністерство розраховує, що місія ООН уникатиме будь-яких кроків, що можуть трактуватися як урівняння жертви та агресора.

Нагадаємо, що ООН доповіла про страти Збройними силами України 25 російських військовополонених і людей, які припинили участь у воєнних діях. Український омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на звинувачення.

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Теги: війна полон ООН МЗС

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