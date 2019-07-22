На «АрселорМіттал» СБУ виявила установку, яка випромінювала радіацію



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Так виглядає установка, яку, за словами «АрселорМіттал Кривий Ріг», вилучила СБУ

«Наша головна мета – припинити іонізуюче випромінювання, щоб звести нанівець шкоду», - Іван Баканов про обшуки на найбільшому меткомбінаті в Україні

В суботу, 20 липня, Служба безпеки України провели коректні обшуки на металургійному комбінаті «АрселорМіттал». Про це повідомив в.о. голови СБУ Іван Баканов.

«Обшуки відбувались досить коректно… Коли я почав працювати в СБУ, співробітникам було дано чітку інструкцію – не кошмарити бізнес. У тому числі під час обшуків», - сказав він.

Причиною ж обшуків стала інформація про те, що робітники комбінату виявили підвищений радіаційний фон в приміщенні, де знаходилась установка для безперервного лиття сталі МБЛЗ-3. «Вони проінформували керівництво підприємства про зазначений факт, але, наскільки я розумію, їм повідомили – мовчіть, бо будете звільнені. Тому Служба безпеки цю інформацію оперативно перевірила», - розповів керівник СБУ.

Присутній на брифінгу керівник слідчого управління СБУ в Дніпропетровській області Ігор Єна розповів деталі обшуку на меткомбінаті.

«О 9-й годині 20 липня слідчі прибули до заводу. О 10:30 прибули захисники… Після почали огляд машини на території заводу. О 12:30 провели заміри та огляд МБЛЗ-3. За інформацією заводу, машина перебуває у неробочому стані. Хоча само підприємство повідомляло про запуск цієї установки», - проінформував Єна.

Слід нагадати, що на минулому тижні на меткомбинаті заявили, що почали гарячі випробування МБЛЗ-3, а введення в експлуатацію планувалось в третьому кварталі цього року.

На самій машині були виявлені сліди використання. Під час замірів виявили радіацію, рівень якої значно перевищував допустимі межі та санітарні норми. Це 4,4 мікрозіверта на годину, доповів співробітник СБУ.

Щоб радіаційний фон був меншим, джерело випромінювання заклепували звичайним металом

«Де той метал подівся, який був вироблений, невідомо», - відмітив Баканов.

Його підлеглий повідомив, що співробітники підприємства перешкоджали здійснювати повноцінний огляд конструкційних особливостей та не давали можливості оглянути внутрішню складову іонізатора. Видача документації затягнулась до 15 години.

Джерело випромінювання було заклепане звичайним металом, щоб фон був близько норми. «Це спеціальна кустарщина», - зазначив Баканов.

Усього на «АрселорМітталі» таких приладів шість.

Ігор Єна розповів, що було проведено слідчий експеримент з метою вимірювання радіації на звичайних установках: «Рівень джерела іонізуючого випромінювання на відстані 1 м з відкритим джерелом складав 0,34 мікрозіверти та 0,27 мікрозіверти із закритим джерелом».

«Я впевнений, що Лакшмі Міттал, який є потужним міжнародним інвестором, намагаючись здійснити цю інвестицію, не планував зробити нічого поганого. Але той менеджмент, який працює на підприємстві, недбало ставився до своїх обов'язків. І тому повинен бути відповідним чином як мінімум дисциплінарно покараний», - сказав Баканов.

Нагадаємо, головний юрисконсульт ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» Артем Філіп’єв повідомляв, що за результатами обшуку 20 липня було вилучено машину безперервного лиття заготовок №3 та окремі елементи обладнання.

В СБУ це назвали нісенітницею навіть з огляду на габарити установки.

Довідково. Природний радіаційний фон становить від 0,05 до 0,2 мікрозіверта на годину