Прискорений механізм бронювання працівників: Кабмін ухвалив зміни

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Для підприємств, яким підтверджено статус критично важливих, скасовано дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання
фото: glavcom.ua

Нововведення починають діяти з дати офіційного опублікування постанови Кабінету міністрів

Сьогодні, 8 грудня, Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних. Вони спрямовані на те, щоб захистити кадровий потенціал підприємств, які працюють в оборонно-промисловому комплексі (ОПК) та забезпечують економічну стійкість країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство економіки довкілля та сільського господарства.

«Одне з важливих нововведень – можливість бронювати працівників підприємств ОПК строком на 45 календарних днів – період протягом якого працівник усуває порушення правил військового обліку. Таке нововведення  дозволяє компаніям не втрачати фахівців під час врегулювання формальних процедур», – йдеться у повідомленні.

Крім того, для підприємств, яким підтверджено статус критично важливих, скасовано дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання. Тепер рішення ухвалюються швидше, що допомагає оперативно захищати персонал та підтримувати безперервну роботу.

«Ми продовжуємо вдосконалювати механізм бронювання, щоб підприємства, особливо в оборонно-промисловому комплексі, могли стабільно працювати й утримувати свої команди. Швидке ухвалення рішень, скасування зайвих затримок та можливість бронювати працівників на період усунення порушень військового обліку – це те, що бізнес давно очікував», – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Нововведення починають діяти з дати офіційного опублікування постанови Кабінету міністрів. Це дає змогу підприємствам ОПК та критично важливим компаніям оперативно переходити на оновлений механізм бронювання та одразу використовувати розширені можливості для захисту своїх працівників.

Нагадаємо, 4 грудня набрав чинності закон № 4630-IX щодо бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств, установ та організацій, критично важливих для потреб ЗСУ та інших військових формувань.

До слова, у межах спеціального режиму для прифронтових громад уряд запровадив 100% бронювання працівників. Про це міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев заявив під час форуму «Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека», повідомляє кореспондент «Главкома».

Читайте також:

