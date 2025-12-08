Гетманцев: Уряд незабаром внесе до Ради проєкт оновленого Трудового кодексу

В Україні досі діє радянський Трудовий кодекс

Текст Трудового кодексу, розроблений Кабінетом міністрів, буде внесений до Верховної Ради після остаточних консультацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

За словами нардепа, новий Трудовий кодекс має прийти на заміну чинному, який діє ще з радянських часів. Він має осучаснити правове регулювання трудових відносин в державі на ринкових засадах. «З дебюрократизацією, мінімальним втручанням держави, але і з реальним, а не номінальним захистом прав працівників», – додав він.

Як відомо, 21 серпня 2025 року відбулася остання з шести запланованих тристоронніх консультацій щодо обговорення оновленого проєкту Трудового кодексу України. Для дотримання принципів соціального діалогу, пошуку консенсусу та компромісних рішень щодо окремих його положень, узгодження позицій участь у заході взяли представники Мінекономіки, Міжнародної організації праці (МОП), Державної служби з питань праці, Національної служби посередництва і примирення, представники роботодавців, профспілок, народні депутати, а також українські та міжнародні експерти в галузі трудового права.

До слова, в Україні у 2025 році вакансії, що передбачають бронювання працівників, здобули неабияку популярність. Кількість цих вакансій зросла у вісім разів на платформі «OLX Робота». Про це йдеться у дослідженні «OLX Робота».

Зростання кількості вакансій із бронюванням помітні саме в галузі робітничих професій. Наприклад, професії пилорамщика, кухаря, оператора верстатів, електрика, заправника в категорії «Виробництво, робітничі спеціальності». За даними дослідження, кількість оголошень із такими вакансіями зросла в 11 разів. Проте зростання вакансій із бронюванням помітне в інших галузях теж. У порівнянні з жовтнем 2024 року, вони зросли від десятків пропозицій до сотні та тисячі.