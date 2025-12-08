Головна Країна Політика
Зеленський розповів про переговори з лідерами Британії, Франції та Німеччини

Ростислав Вонс
Європейські лідери наголосили, що мирний план має передбачати забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський, Кір Стармер, Емманюель Макрон та Фрідріх Мерц узгодили наступні кроки у перемовинах

У Лондоні президент України Володимир Зеленський провів зустріч із премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Франції Емманюелем Макроном і федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Президент України подякував європейським політикам за організацію зустрічі й особистий внесок кожного з них на шляху до встановлення достойного й гарантованого миру.

Лідери обговорили дипломатичну роботу з американською стороною та узгодили спільну позицію і наступні кроки. «Є речі, які сьогодні дуже важливі. Я думаю, що це єдність між Європою та Україною, а також єдність між Європою, Україною та Сполученими Штатами», – наголосив Володимир Зеленський.

Кір Стармер акцентував на важливості підтримки України й досягнення угоди, яка гарантуватиме справедливий і сталий мир. «Принципи залишаються принципами, які ми підтримуємо вже дуже, дуже давно, а саме: ми разом з Україною. І саме тому так важливо, що ми неодноразово наголошували на принципі, що питання, які стосуються України, вирішує сама Україна», – сказав Премʼєр-міністр Великої Британії.

Емманюель Макрон висловив підтримку активної роботи на дипломатичному треку та акцентував, що важливо й надалі допомагати Україні. «Зараз я думаю, що головним питанням є об'єднання наших спільних позицій – європейців, і українців, і США, – щоб фіналізувати ці мирні переговори та розпочати нову фазу в найкращих можливих умовах для України, для європейців і для нашої спільної безпеки», – сказав Президент Франції.

Фрідріх Мерц зазначив, що наступні дні можуть бути вирішальними для всіх, і наголосив на продовженні підтримки України. «Ми, як і раніше, твердо стоїмо на боці України та надаємо підтримку вашій державі, адже всі ми знаємо: доля цієї країни – це доля Європи. Саме тому ми тут – щоб зрозуміти, що ми можемо зробити. І ніхто не повинен сумніватися в нашій підтримці України», – зауважив канцлер Німеччини.

Лідери наголосили: мирний план має передбачати забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України, гарантії безпеки від партнерів і повне припинення вогню.

Нагадаємо, сьогодні, 8 грудня, президент України Володимир Зеленський перебуває у Лондоні. Далі глава України відправиться до Брюсселя, де зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у форматі «віч-на-віч». 

До слова, за даними Politico, США наполягають, що Україна має погодитися вийти з Донецької області без бою.

