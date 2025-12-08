«У них – бандитська логіка». Ексголова «Нафтогазу» розказав про принципи російської дипломатії

В інтерв’ю «Главкому» Вітренко згадує шокуючі для нього розмови з Путіним, розповідає про психологічні особливості російських переговорників

У російської дипломатії є важлива деталь у підході до переговорів: дипломати там займають другорядні позиції. Таку думку в інтервʼю «Главкому» висловив екскерівник «Нафтогазу» Юрій Вітренко, який очолював компанію у 2021-2022 роках.

За словами економіста, який був одним із ключових учасників Стокгольмського арбітражу між «Нафтогазом» і «Газпромом», російська дипломатія у всьому світі вважається не надто вишуканою, оскільки СРСР намагався зробити дипломатів з пролетаріату. За його словами, Росія перейняла цю традицію.

«Виходячи з мого особистого досвіду, коли були переговори з Путіним – всі інші мовчали просто. Тобто там були присутні якісь дипломати, прізвищ яких я навіть не назву, але вони були просто манекенами», – пояснив він.

Як зазначив Вітренко, росіяни готові піти на все, аби отримати вигоду. Він наголосив, що у них немає жодних моральних цінностей, які б зупинили їх на шляху до цілі.

«А сам Путін поводить себе без якихось особливих дипломатичних трюків. Він – не та людина, яка буде перед вами якийсь театр влаштовувати. У російської сторони позиція проста і цинічна: вони просто шукають собі вигоду. І от заради цієї вигоди вони готові піти на все, що завгодно, – брехати, щось обіцяти, водночас розуміючи, що не будуть цього виконувати», – пояснив ексочільник «Нафтогазу».

Вітренко каже, що російське керівництво вбачає вигоду у бандитизмі. Воно шантажує світ, зокрема ядреною зброєю та армією, роблячи таким чином дипломатію ефективнішою.

«Путін та взагалі російське керівництво в цій своїй бандитській логіці вбачають свою вигоду. Й інші, на жаль, вимушені з цим рахуватися, бо Росія – ядерна держава, яка отримала у спадок від СРСР потужну армію, багато традиційного озброєння, певний науковий та промисловий потенціал. Ну і за розміром це велика країна, де чимало населення. Якби не всі ці фактори, то і російська дипломатія не була б такою ефективною», – додав він.

Нагадаємо, у США відбулася серія зустрічей Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова та Начальника Генерального штабу ЗСУ генерала Андрія Гнатова зі спеціальним посланником з питань миру Стівеном Віткоффом та Джаредом Кушнером. Шості за останні два тижні переговори, були зосереджені на просуванні «реалістичного і дієвого шляху досягнення тривалого і справедливого миру» в Україні.

Як повідомлялося, у Маямі завершилася зустріч української та американської делегацій. Із українського боку у перемовинах брав участь секретар РНБО Рустем Умеров та керівник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.