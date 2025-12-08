Україна відкрила віцеконсульство в Польщі

Послугами установи можуть скористатися українці, які проживають у Ряшівському, Перемиському, Ярославському та Бещадському повітах

У місті Ряшів запрацювало віцеконсульство України. Воно стало шостою консульською установою України у Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС України.

Зазначається, що нове віцеконсульство надаватиме консульську підтримку близько 60 тис. українців. Установа займатиметься повним спектром консульських послуг (як звичайне консульство) для громадян України, які проживають на території Ряшівського, Перемиського, Ярославського та Бещадського повітів.

У відкритті установи взяв участь очільник МЗС України Андрій Сибіга фото: МЗС України

Дипломати наголошують, що розширення дипломатичної присутності України в Польщі посилить підтримку громадян України, сприятиме транскордонній співпраці та зміцненню звʼязків між українським і польським народами.

Також під час церемонії міністр вручив відзнаки МЗС України «Бурштинове серце» місту-рятівнику Жешуву та воєводі Підкарпатського воєводства пані Терезі Кубас-Гуль за їхню роль у підтримці українців.

До слова, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив про рішення закрити останнє російське консульство, яке розташоване в Гданську