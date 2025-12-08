Головна Країна Політика
Україна відкрила віцеконсульство в Польщі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Україна відкрила віцеконсульство в Польщі
Нове віцеконсульство обслуговуватиме десятки тисяч українців
фото: МЗС України

Послугами установи можуть скористатися українці, які проживають у Ряшівському, Перемиському, Ярославському та Бещадському повітах

У місті Ряшів запрацювало віцеконсульство України. Воно стало шостою консульською установою України у Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС України.

Зазначається, що нове віцеконсульство надаватиме консульську підтримку близько 60 тис. українців. Установа займатиметься повним спектром консульських послуг (як звичайне консульство) для громадян України, які проживають на території Ряшівського, Перемиського, Ярославського та Бещадського повітів.

У відкритті установи взяв участь очільник МЗС України Андрій Сибіга
У відкритті установи взяв участь очільник МЗС України Андрій Сибіга
фото: МЗС України

Дипломати наголошують, що розширення дипломатичної присутності України в Польщі посилить підтримку громадян України, сприятиме транскордонній співпраці та зміцненню звʼязків між українським і польським народами.

Також під час церемонії міністр вручив відзнаки МЗС України «Бурштинове серце» місту-рятівнику Жешуву та воєводі Підкарпатського воєводства пані Терезі Кубас-Гуль за їхню роль у підтримці українців.

До слова, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив про рішення закрити останнє російське консульство, яке розташоване в Гданську

Політика

Україна відкрила віцеконсульство в Польщі
Україна відкрила віцеконсульство в Польщі
«У них – бандитська логіка». Ексголова «Нафтогазу» розказав про принципи російської дипломатії
«У них – бандитська логіка». Ексголова «Нафтогазу» розказав про принципи російської дипломатії
Прискорений механізм бронювання працівників: Кабмін ухвалив зміни
Прискорений механізм бронювання працівників: Кабмін ухвалив зміни
Чи читав Зеленський «мирний план» Трампа? Коментар Ради
Чи читав Зеленський «мирний план» Трампа? Коментар Ради
Зеленський обговорив із Мелоні допомогу для енергетики
Зеленський обговорив із Мелоні допомогу для енергетики
Кузьмук тепер при справах. Мережу збурила поява одіозного ексміністра
Кузьмук тепер при справах. Мережу збурила поява одіозного ексміністра

Новини

День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 4 грудня
4 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
