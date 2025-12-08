Головна Країна Політика
Мирні переговори зайшли у глухий кут через територіальне питання – Politico

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Українська сторона хоче, щоб будь-яка мирна угода передбачала замороження війни на поточній лінії фронту
фото: Рустем Умєров

Вашингтон наполягає, аби Київ здав весь Донбас Москві

США наполягають, що Україна має погодитися вийти з Донецької області без бою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

«Мирні переговори між США та Україною зіткнулися з однією головною проблемою: як змусити Україну відмовитися від того, що Кремль не зміг захопити під час війни, – від усього Донбасу», – зазначає видання.

За словами неназваного, європейського посадовця, Вашингтон у переговорах переконує Київ, що варто погодитись та віддати під контроль РФ території Донецької області, які не перебувають в окупації. «З територіальних питань, позиція американців проста: Росія вимагає від України віддати території, а американці далі думають, як цього досягти… Американці наполягають, що Україна має вийти з Донбасу так чи інакше», – розповів співрозмовник журналістів.

Тим часом Україна наполягає, що будь-яка мирна угода повинна передбачати замороження війни на поточній лінії фронту. Українські перемовники намагаються донести до США, що якщо віддати диктатору Путіну те, що російській армії з шаленими втратами не вдалося захопити за всі роки війни, це лише розбурхає його апетити.

Як пише Politico, Україна відчуває тиск у тому, з якою швидкістю хочуть рухатися США щодо укладення миру. Наразі українська сторона очікує більше деталей щодо того, які гарантії безпеки готові запропонувати США у разі припинення війни.

Нагадаємо, українські військові розкритикували мирний план, зокрема його пункт про можливий відхід Сил оборони з Донбасу.

Раніше головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський заявив, що російська терористична армія продовжує наступ, тому країна має посилювати обороноздатність та зміцнювати своє військо, щоб надалі відбивати повномасштабну агресію РФ.

До слова, The Telegraph пише, що Росія продовжує захоплювати територію України з однією з найбільших швидкостей з початку повномасштабного вторгнення, адже мирні переговори зайшли в глухий кут.

