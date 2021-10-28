Чи відбудуться вибори у «червоних» зонах? ЦВК зробила заяву

Якщо виборець почувається погано, то він може проголосувати в окремій кабінці

Якщо виборець почувається погано, то він може проголосувати в окремій кабінці

Карантин не скасовує виборчий процес

Довибори до Верховної Ради та низка місцевих виборів, які призначені на 31 жовтня, відбудуться незалежно від рівня карантину в регіонах країни. Про це йдеться у розʼясненні Центральної виборчої комісії.

«Чи відбудуться вибори, якщо моя область – у червоній зоні? Цієї неділі вибори відбудуться у всіх запланованих округах, незалежно від зонування країни», – заявив у ЦВК.

На голосування пустять усіх, хто має право голосу у відповідних округах. Виборців закликають проголосувати безпечно – разом із паспортом та ручкою взяти антисептик та маску. На виборчій дільниці просять дотримуватися дистанції.

«Якщо вам погано, проголосувати можна в окремій кабінці», – додали в ЦВК.

У неділю, 31 жовтня, у двох одноманітних виборчих округах у Херсонській та Черкаській областях відбудуться проміжні вибори до Верховної Ради України. У Харкові в цей час обиратимуть нового мера. Правоохоронці стежитимуть за дотриманням виборчого законодавства. Крім того, громадяни матимуть змогу самостійно повідомляти про правопорушення за допомогою цифрових інструментів, зазначає пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Українці зможуть повідомити про порушення на виборах через Telegram-бот ChesnoControl, розроблений громадською організацією «Рух Чесно» та додаток MyPol. Telegram-бот передаватиме їх до центру обробки даних у Нацполіції, а звідти вони передаватимуться місцевим оперативникам.

Станом на 28 жовтня вісім областей перебувають у «червоному» рівні епіднебезпеки, з 30 жовтня до них має приєднатися Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області.

15 жовтня Херсонська область першою увійшла до «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення Covid-19.

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