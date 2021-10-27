Вибори на Херсонщині. За три дні до голосування в область десантувались VIP-агітатори (фото)

«Слуги народу» відвідали Херсонську область нібито заради інспекції «Великого будівництва»

27 жовтня, за декілька днів до проміжних виборів за одномандатним виборчим округом №184, що на Херсонщині, регіон «раптово» вирішили відвідати представники чинної влади.

Фото, зроблені під час візиту, опублікував на своїй Facebook-сторінці заступник керівника Офісу президента України, координатор президентської програми розвитку інфраструктури «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.

На світлинах, окрім самого Тимошенка, можна помітити голову фракції «Слуги народу» в парламенті Давида Арахамію. Зустрічає гостей особисто очільник місцевої облдержадміністрації Сергій Козир. У дописі, до якого прикріплені фото, Тимошенко назвав відвідування Херсонщини робочим візитом.

Судячи зі світлин, представники влади приїхали у Херсонську область для того, щоб проінспектувати хід «Великого будівництва», зокрема, реконструкцію аеропорту.

«У Херсоні буквально кипить робота в аеропорту, де вперше за кілька десятиліть оновлюють злітно-посадкову смугу. А по факту – будують нову. Стоїть завдання до Нового року завершити усі основні роботи», – повідомляє Кирило Тимошенко у своєму дописі.

Слід зазначити, що чинний голова Херсонської обладміністрації Сергій Козир є кандидатом від «Слуги народу» у депутати за №184 округом.

Нагадаємо, раніше Зеленський відвідав Черкащину. Він заявив журналістам, що приїхав оглянути об'єкти «Великого будівництва» і його візит зовсім не пов’язаний з виборами у 197 окрузі. Проте на фото, які опублікували місцеві журналісти, поряд із Зеленським об’єкти «Великого будівництва» оглядає кандидат від партії «Слуга народу» Віталій Войцехівський.

31 жовтня відбудуться проміжні вибори до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область). Народні депутати Ігор Колихаєв та Олександр Скічко достроково припинили свої депутатські повноваження. Перший був обраний мером Херсона, а другого призначили головою Черкаської обласної державної адміністрації.

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