Стало відомо, скільки депутатів від «Слуги народу» вакцинувалися проти Covid-19

Представниця фракції повідомила, що більшість депутатів правлячої сили щепилися від коронавірусу

Щонайменше 70% нардепів від фракції «Слуга народу» зробили щеплення проти коронавірусної інфекції. Про це заступниця голови фракції, народна депутатка Євгенія Кравчук розповіла в ефірі каналу «Дом» 29 жовтня, повідомляє Гордон.ua.

«Ми провели опитування фракції «Слуга народу». Не знаю, як в інших фракціях, але у нас відсоток вакцинованих досить високий. Це між 70% і 80%. Інші наші колеги або недавно перехворіли, або готові робити кожні три дні тест», – сказала вона.

Колега Кравчук по фракції Михайло Радуцький в інтерв'ю «24 каналу» уточнив, що за приблизними підрахунками, всього в Раді вакциновано до 60% нардепів.

За словами Кравчук, парламент 2 листопада розгляне постанову, згідно з якою до Ради будуть пропускати після надання сертифіката про вакцинацію проти коронавірусу або негативного тесту на Covid-19.

Нагадаємо, 28 жовтня мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця запроваджує суворі обмеження з 1 листопада.

Столичні депутати записали відеозвернення до киян про те, що вакцинація рятує життя.

Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочалися 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.

Також 94,8% працівників медичних закладів Київської області отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу. Повний курс вакцинації пройшли 76,3% представників медичної сфери області.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський закликає українців «включити» мозок і вакцинуватися від коронавірусу, адже це єдина можливість уникнути масової захворюваності. Про це глава держави сказав на Конгресі регіональних і місцевих влад в Одесі.

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