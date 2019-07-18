На переговорах в Мінську повернулись до обговорення «формули Штайнмайєра»



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Роман Безсмертний 9 липня повернувся до роботи в Т ристоронній контактній групі

Дія закону про особливий статус Донбасу, який зазначений у «формулі Штайнмайєра», закінчується в цьому році

Політична підгрупа Тристоронньої контактної групи в Мінську обговорювала «формулу Штайнмайера», яка передбачає особливий статус для Донбасу.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив представник України в робочій підгрупі роман Безсмертний.

«Вчора в групі намагалися обговорити підходи по тому, як почати конструктивний діалог. Вчора в основному схрестили шпаги навколо проблеми «формула Штайнмайєра», - сказав він..

Безсмертний відмітив, що він єдиний з учасників Мінського процесу, хто чув оригінал цієї формули.

«Я сказав, що я не проти творчого розвитку і пошуку відповідей, бо там іде мова в момент виборів.., коли вступає в дію закон про особливості місцевого самоврядування…», - додав він.

На думку Безсмертного, спочатку повинні зрушитись з місця питання безпеки, соціально-гуманітарні, потім почнеться робота політичного процесу.

«Безумовно в переговорному процесі я буду пропонувати наші підходи, які стосуються творчого розвитку формули Штайнмайера». Там багато речей, над якими треба працювати. Наприклад, що буде в цей перехідний період, коли одне вже виключилось, а інше не вступило в дію? Процедура верифікацій – хто прийде і скаже, що цей період закінчився, а цей починається? Все це потребує технологічних деталей. В цьому процесі немає дрібниць, тут все має значення», - розповів деталі Безсмертний.

Нагадаємо, «формула Штайнмайера» була запропонована наприкінці 2015 року тодішнім главою МЗС Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером і визначає механізм введення в дію Закону про особливий статус Донбасу. Даний закон був прийнятий Верховною Радою після перших Мінських угод у вересні 2014 року і передбачав надання особливого статусу ОРДЛО терміном на 3 роки після місцевих виборів, які мали відбутися 7 грудня 2014 року. Закон мав діяти один рік, але в 2018 року його подовжили до 31 грудня 2019 року.

Алгоритм формули передбачає паралельне виконання політичних пунктів і питань безпеки. Запускається в дію закон про вибори, відводяться війська. Потім проводяться вибори і після того, як їх визнає ОБСЄ, Донбасу надається особливий статус. А після цього - повне виведення незаконних збройних формувань і повернення Україні контролю над кордоном.

Але українська сторона вказувала, що вибори під дулами автоматів апріорі не зможуть бути вільними, тому спочатку потрібно припинити обстріли, вивести незаконні військові формування, відновити контроль над кордоном, а тільки потім приступати до вирішення політичних питань.