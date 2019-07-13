Безсмертний: прізвище Медведчука для Мінська першою назвала Меркель



Розсилка ВІДПРАВИТИ

9 липня 2019 року Романа Безсмертного призначили представником України в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи

Не Порошенко назвав Медведчука, канцлер Ангела Меркель назвала його під час відкритої зустрічі, що ця людина могла б бути в ТКГ - Безсмертний

Новопризначений представником України в політичній підгрупі на переговорах в Мінську Роман Безсмертний заявив, що президент РФ Путін залучив проросійського політика, свого кума Віктора Медведчука до участі в мінському процесі за підказкою канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Про це Безсмертний заявив в ефірі Радио НВ.

«Згадайте, як Медведчук з'являється в Мінському процесі. Ось зараз розповідають - Порошенко такий сякий. Та не Порошенко його назвав. Його прізвище першої назвала канцлер Ангела Меркель ... Вона назвала під час відкритої зустрічі, що ця людина могла б бути (в ТКГ, - ред.) - де він взявся, його прізвище канцлер Меркель знала? Вона почула це прізвище від Путіна», - сказав політик.

Як повідомлялося, 9 липня 2019 року президент Володимир Зеленський призначив представником України в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи Романа Безсмертного.