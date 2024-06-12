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Буде економічне бронювання від мобілізації? Голова комітету Ради відповів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Буде економічне бронювання від мобілізації? Голова комітету Ради відповів
Олександр Завітневич прокоментував економічне бронювання від мобілізації
фото: Слуга Народу

«Без нашої економіки, без податків не буде, за що фінансувати фронт», – Завітневич

Економічне бронювання від мобілізації точно буде реалізована в Україні.  Про це повідомив голова комітету Ради Олександр Завітневич в інтерв’ю ВВС.

Журналісти запитали думку Завітневича щодо економічного бронювання, на що він відповів: «Тут суспільство розкололося. Щоб ми не ділили на бідних і багатих, вибачте. Але все одно якийсь баланс ми будемо шукати, тому що, ще раз повторюсь, фронту без тилу не буває, і тилу без фронту не буде. Без нашої економіки, без податків не буде, за що фінансувати фронт».

Голова комітету Ради додав, що в якомусь вигляді економічне бронювання від мобілізації точно буде.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів 5 червня затвердив постанову, яка вносить зміни в порядок бронювання військовозобов’язаних працівників. Документ оприлюднений на урядовому порталі. Тепер підлягають бронюванню до 100 % працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК) та енергетики. Крім того, для критичних підприємств збільшили строк бронювання від 6 місяців до 12 місяців і дозволили бронювати військовозобов’язаних із дефіцитними військово-обліковими спеціальностями.

До слова, міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про бронювання 90% працівників ДСНС та Національної поліції України. А 10% співробітників ДСНС мають вибір мобілізовуватися до лав Збройних Сил України, Національної гвардії або Державної прикордонної служби.

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Теги: Україна війна бронювання від мобілізації Верховна Рада

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