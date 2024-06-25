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Справа Тищенка: cтало відомо, коли суд обиратиме запобіжний захід

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Справа Тищенка: cтало відомо, коли суд обиратиме запобіжний захід
Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі
фото: з відкритих джерел

Сторона обвинувачення проситиме цілодобовий домашній арешт для нардепа

Народному депутату Миколі Тищенку ймовірно вже найближчим часом буде обраний запобіжний захід. Сторона обвинувачення проситиме цілодобовий домашній арешт. Про це повідомила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань (ДБР) Тетяна Сап'ян в ефірі «Київ24».

Засідання з обрання запобіжного  заходу народному депутату Миколі Тищенку, якому повідомили про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі, заплановано на сьогодні на 14:00 у Печерському суді міста Києва. 

Нагадаємо, чинному народному депутату України Миколі Тищенку повідомлено про підозру через незаконне позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань (ДБР).

За даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня 2024 року у м. Дніпро, діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавили волі колишнього військовослужбовця ЗСУ. 

Зазначимо, у поліції повідомили, що за фактом бійки у центрі Дніпра відкрили два кримінальні провадження.

Народний депутат Микола Тищенко вже прокоментував інцидент, що трапився у Дніпрі за участі людей у військовій формі та колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра «Сина» Павлова. Він заявив, що військовий «є начальником безпеки ботоферми» й «разом зі своїми хлопцями підійшов до місця, де проводились слідчі дії й спровокував поліцейського».

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Теги: Микола Тищенко суд

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