Депутатка Безугла пояснила, чому підстрибувала у Раді

Безугла заявила, що багато що псує популістам і брехунам

Народна депутатка Ірина Геращенко опублікувала відео із Верховної Ради, в кадр якого підстрибнувши потрапила Мар'яна Безугла. Депутатка на сторінці у Facebook розповіла, чому вирішила підстрибнути.

«Депутатка від ЄС Федина заливалася черговою промовою зрада-зрадонька, слух різало від її натренованого голосу, час ішов, а її колега все це фільмував. Я проходила мимо, він намагався уникнути мого потрапляння в кадр і підняв руки. Мене взяла злість від всього цього популізму, і я підстрибнула. Це не перший раз, коли їм «псую кадр». Взагалі багато що псую популістам і брехунам», – заявила Безугла.

Вона також розповіла про те, як перервала промову народного депутата Анатолія Бурміча.

«Генерал КДБ Бурміч з ОПЗЖ за трибуною Парламенту провалював черговий закон, транслюючи наставницьким тоном російські наративи. Я підійшла, відкрила на своєму планшеті російський прапор на сторінці Вікіпедії і поставила біля нього. Бурміч злісно збив планшет додолу. Його «спіч» перервався, він щось договорив і червоний пішов у свій закуток», – написала Безугла.

Також депутатка згадала про ухвалений у першому читанні законопроєкт про військову поліцію.

«Немає жодної країни, у якої б під час війни не було військової поліції, і жодної країни НАТО без такої. Оскільки мій «рідний» Комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки саботував цей процес, скооперувалася з Комітетом з питань правоохоронної діяльності, що теж було довго і непросто», – додала нардепка.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №6569-д про військову поліцію. За відповідний законопроєкт проголосували 247 народних обранців.