Представники Мартиненка звернулись до генпрокурора через дії суддів ВАКС



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«Дії судді Федорак спрямовані на руйнування принципів справедливого судочинства в нашій державі», — говориться у зверненні

Адвокат двох обвинувачених у справі екс-нардепа Миколи Мартиненка звернулась до генерального прокурора України із заявою про злочин суддів ВАКС з вимогою відкрити проти них кримінальні справи. Окреме звернення про дії цих суддів адвокат також направила до президента, голів ВАКС, Вищої ради правосуддя, Ради суддів та інших органів влади.

Про це повідомляє пресслужба Мартиненка.

У своїх зверненнях адвокат Нонна Надіч наводить численні приклади «грубого порушення суддями Федорак Л.М., Масловим В.В., Строгим І.Л. норм Конституції України, Законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про вищий антикорупційний суд», Кодексу суддівської етики, Бангалорських принципів поведінки судді та інших нормативно-правових актів».

Захисниця О.Сорокіна та В.Богданця вказує, що суддя позбавила обвинувачених права на захист і справедливий суд, а в адвокатів незаконно відібрала всі процесуальні можливості виконувати свою роботу.

«Дії головуючої судді Федорак Л.М. спрямовані на руйнування принципів справедливого судочинства в нашій державі», — говориться у зверненнях.

Адвокат також підкреслила, що «під час судових засідань суддя Федорак Л.М. відкрито демонструвала свою прихильність до сторони обвинувачення».

Надіч наголосила, що «готуючи заяву про фактичне звинувачення адвокатів у вчиненні протиправних дій щодо втручання в діяльність суду та нібито відношення до вибуху на території суду, судді Федорак Л.М., Маслов В.В. та Строгий І.Л. розуміли, що звинувачення адвокатів та органу самоврядування адвокатури без будь-яких підстав та належних підтверджень є завідомо неправдивим повідомленням про кримінальне правопорушення, за що передбачено кримінальну відповідальність за ст. 383 КК України».

У зверненні до генпрокурора Нонна Надіч просить внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом неправомірних дій суддів ВАКС Федорак Л.М., Маслова В.В., Строгого І.Л. за двома статтями Кримінального кодексу України - перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу (ч.1 ст.365), неправомірні дії щодо втручання в діяльність захисника та перешкоди у реалізації процесуальних прав захисника (ч.2 ст.397).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що генеральний прокурор України за рішенням суду 16 вересня вже порушила кримінальну справу проти суддів ВАКС Федорак, Маслова і Строгого через грубе порушення ними права на захист у справі Мартиненка.

Джерело: РБК-Україна