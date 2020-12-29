НАБУ завершило слідство щодо сина Гладковського

Стороні захисту Гладковського відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершило слідство стосовно Ігоря Гладковського – сина колишнього заступника глави Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті відомства.

«Завершено досудове розслідування за підозрою особи в одержанні 950 тис. грн неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення генеральним директором Державної компанії «Укрспецекспорт». 28 грудня 2020 року стороні захисту відкрито матеріали слідства для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду», - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що підозрюваний разом зі ще низкою осіб у 2015-2017 рр. реалізували корупційну схему з постачання товарів невідомого походження підприємствам ДК «Укроборонпром» із використанням ТОВ «Оптимумспецдеталь» та інших суб’єктів господарювання.

Зазначається, що завдяки зусиллям підозрюваного, ТОВ «Оптимумспецдеталь» отримувало преференції під час укладення договорів та розрахунків з підприємствами «Укроборонпрому». За що він отримував неправомірну вигоду, яка, за домовленостями, мала становити 50% від загальної суми незаконно отриманого прибутку учасників схеми. У такий спосіб лише за одним договором підозрюваниий отримав 950 тис. грн. неправомірної вигоди. Однак, на переконання слідства, це не єдиний випадок протиправної діяльності – решту фактів наразі досліджують.

Розслідування цієї справи детективи НАБУ проводять із листопада 2019 року, коли підслідність у справі визначили за НАБУ.

У НАБУ відзначають, що слідство встановило вісім учасників корупційної схеми, реалізованої за участі ТОВ «Оптимумспецдеталь». Із них дві особи засуджені, троє – на лаві підсудних. Ще троє залишаються підозрюваними.

У межах розслідування встановили, що за час дії схеми за участі ТОВ «Оптимумспецдеталь», ДК «Укроборонпрому« поставлено товарів на суму близько 165 млн грн, при цьому до бюджету не надійшло понад 49 млн грн, із яких 25,77 – податок на додану вартість, 23,57 – податок на прибуток.

Нагадаємо, у понеділок Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру сину колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського Ігорю.

В 2019 році було оприлюднене розслідування «Армія.Друзі.Бабки» про корупційні схеми в оборонному секторі, зокрема про участь у цих схемах Ігоря Гладковського – сина тодішнього замсекретаря РНБО Олега Гладковського.

Раніше, 3 липня 2020 року, Подільський районний суд Києва визнав неправдивим і таким, що порушує особисті немайнові права Ігоря Гладковського, відеосюжет стосовно розкрадань в оборонній промисловості.

Суд зобов’язав журналістів протягом 10 діб із дня набрання рішенням суду законної сили спростувати поширену неправдиву інформацію, зачитавши диктором у програмі «Наші гроші». Натомість журналісти подали апеляцію.

У грудні журналісти Вihus.info виграли апеляцію в Ігоря Гладковського.