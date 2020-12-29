У Росії Навальному пригрозили ув'язненням

Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»

Служба вимагає його візиту до філії в Москві.

Федеральна служба виконання покарань пригрозила звернутися до суду для заміни російському опозиціонеру Олексію Навальному умовного терміну у справі «Ів Роше« на реальний. Служба вимагає його візиту до філії в Москві.

Про це повідомили адвокат Вадим Кобзєв та пресслужба ФСВП.

Зокрема Кобзєву надіслали СМС з вимогою, щоб Навальний прийшов до відомства о 9:00 29 грудня.

У відомстві заявляють, що Навальний нібито ухиляється від контролю кримінально-виконавчої інспекції.

І якщо факт «ухилення від контролю» підтвердиться, ФСВП може подати в суд клопотання про заміну умовного терміну на реальний.

Справа «Ів Роше« проти російського політика Олексія Навального і його брата Олега була розпочата Слідчим комітетом РФ за заявою генерального директора компанії «Ів Роше Схід» (російської філії Yves Rocher) в 2012 році.

30 грудня 2014 року Замоскворецький суд Москви виніс обвинувальний вирок: Олексій Навальний був засуджений до 3,5 років умовно, а Олег Навальний – до 3,5 років колонії загального режиму. 17 жовтня 2017 року ЄСПЛ постановив, що вирок був необгрунтованим.

Нагадаємо, Держдепартамент США звинуватив ФСБ в отруєнні Навального.

19 січня комісія ПАРЄ проведе засідання через отруєння Навального.

До відома, російського опозиціонера Олексія Навального, який намагається викривати представників російської влади та не раз перебував під арештом, отруїли в РФ препаратом «Новічок». 20 серпня він знепритомнів у літаку, потрапив до реанімації, потім впав у кому. З Росії його перевезли до Німеччини.

23 вересня Навального виписали з німецької клініки Charitе.

6 жовтня Організація з заборони хімічної зброї оголосила, що Навального отруїли різновидом нервово-паралітичного речовини Новачок. Офіційна Москва відкинула всі звинувачення у причетності до інциденту.

Євросоюз через отруєння Навального ввів санкції проти шести громадян РФ, зокрема, проти директора ФСБ Олександра Бортнікова, начальника управління президента Росії з питань внутрішньої політики Андрія Яріна, першого заступника голови президентської адміністрації Сергія Кирієнка та інших.Також санкції ввели проти Державного науково-дослідного інституту органічної хімії і технології РФ.

Росія у відповідь запровадила контрсанкції проти Німеччини та Франції. ФСБ відмовилась порушувати справу через отруєння Навального.

Згодом опозиціонер заявив, що його можуть знову отруїти після повернення до Росії. Також Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».

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