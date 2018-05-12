Нацгвардія показала іноземним військовикам, на що витратили гроші їхніх країн

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Військові атташе у центрі підготовки Нацгвардії

Військові представники іноземних країн відвідали навчальний центр Нацгвардії

У п’ятницю, 11 травня, в міжнародному міжвідомчому багатопрофільному центрі підготовки підрозділів, що дислокується на Київщині, відбулася презентація Національної гвардії України для майже 50 військових аташе з 26 країн світу, осіб дипломатичного корпусу іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні. Про це інформує прес-служба Нацгвардії.

За її даними, гостей ознайомили з основними функціями та завданнями Національної гвардії України, її роллю в забезпеченні безпеки та оборони держави, а також зі станом та перспективами розвитку. Також показали дії гвардійських підрозділів за досвідом європейських колег. За словами командування, протягом чотирьох років гвардія розвивалася із залученням закордонних інвестицій та підтримки ряду країн. Представники саме цих держав і були запрошені на захід.

Спочатку іноземці оглянули казарми, бойові машини, зразки озброєння, засоби зв’язку, спорядження, модульні комплекси та тренажери. Після цього гості побували на психологічній смузі командного згуртування військовослужбовців.

Пізніше пройшов ряд показових виступів підрозділів спеціального та оперативного призначення, які, за словами командувача НГУ, вже через два тижні відправляться на схід виконувати завдання у складі Об’єднаних сил. За словами самих спецпризначенців, важливим етапом даних занять була робота снайперів та стрільців в парах, відпрацювання завдань з собаками.

Офіцер штабу Національної гвардії Каліфорнії полковник Джон Сідмен зазначив: «Це був дійсно чудовий день, адже я отримав можливість побачити у дії всю міць солдатів Національної гвардії України. Переконаний, що ці бійці готові до реальних бойових дій, вони добре навчені та екіпіровані. Також мене вразив рівень дисципліни солдатів, кожен добре знав своє місце та роль під час цих навчань. Було приємно спостерігати за діями гвардійців із службовими собаками. Разом із своїми господарями чотирилапі точно знають, де їм бути та що робити».

Також полковник Сідмен підкреслив, що у Нацгвардій України та штату Каліфорнія багато спільного.

«Українські нацгвардійці борються за свободу свого народу, як і ми б’ємося за свободу свого. Саме так було засновано нашу Національну гвардію», – каже американець.

У Нацгвардії зазначили, що на полігоні також була представлена зброя вітчизняного виробництва , про що командувач Національної гвардії Юрій Аллеров додав: «Я можу вас запевнити, що наша техніка унікальна, і скоро наших виробників будуть запрошувати для світового виробництва. Немає межі вдосконалення, я це розумію. Російська інформаційна машина потужно паплюжить наші війська, і сьогодні всі побачили правду».