Напрямки нової агресії РФ за межами України стають дедалі очевиднішими – Зеленський

Зеленський зазначив, покласти край Путіну та його стратегії краще зараз, поки це роблять українські захисники

За словами глави держави, ті, хто вважають, що російська загроза стосується лише України, дуже помиляються

Російська агресія стосується не лише України. Можливі напрямки агресії РФ дедалі більше прояснюються. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

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За словами глави держави, ті, хто вважають, що російська загроза стосується лише України, дуже помиляються.

«Можливі напрямки і навіть терміни нової російської агресії за межами України стають дедалі очевиднішими. Дозвольте запитати: яка європейська країна сьогодні може надати боєздатну армію нарівні з нашою, що стримує Росію? І скільки чоловіків і жінок ваші країни готові відправити на захист іншої держави, іншого народу?» – наголосив Зеленський.

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Глава України зазначив, що покласти край російському диктатору Володимиру Путіну та його стратегії краще зараз, поки це роблять українські захисники. Вони є шансом для всього світу.

Президент уточнив, що Україна здатна зупинити катастрофу. І весь вільний світ має зараз бути непохитним у своїх бажаннях, діях та цілях.

«Ми, українці, розпочали свій захист у той час, коли майже ніхто у світі не вірив в Україну. Але ми перевернули ситуацію так, що тепер світ перестав вірити в Росію», – додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 16 січня, президент Володимир Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі. Там відбувається зустріч української делегації з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Також повідомлялося, що Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі отримає послання від американського лідера Джо Байдена щодо війни з Росією, яке йому передасть радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.