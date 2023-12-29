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Олексій Голобуцький Заступник директора «Агентство моделювання ситуацій»

Скільки українців вірить у Перемогу?

glavcom.ua
Збройні сили України продовжують захищати рідну землю
фото: ЗСУ

500 підбитих танків і ліквідація Ківи: що впливає на рейтинг довіри українців?

Фонд «Демініціативи» випустив дослідження з підсумками 2023-го року. Давайте спробуємо його проаналізувати. «Надія» і далі ключове почуття з яким українці дивляться в майбутнє. Більше 60% наших співгромадян оптимісти. Ще більший відсоток тих, хто вірить у перемогу над рф – 88%.

Тепер щодо довіри до політиків та державник структур. Найбільше, як і раніше, довіряють ЗСУ і Президенту. Несподівано високі показники довіри продемонстрував миколаївський губернатор Кім. Чесно кажучи, поки не можу для себе пояснити настільки добрий результат миколаївця. Звернув увагу на високий рівень довіри до СБУ. Вона користується найбільшим рівнем довіри серед правоохоронних органів. Довіра до Служби знаходиться на найвищому рівні за всі часи Незалежності – 71%.

Але тут з поясненням все зрозуміліше. Є цілий комплекс причин таких високих показників. Виділю топ-5.

•1•

Боротьба на фронті. Підрозділи Служби знищили ворожої техніки на 2 мільярди доларів, зокрема 500 танків. Серед знищених – новітні Т-90 і Т-90М, вартість яких майже 5 млн доларів кожен. Основна бойова сила Служби – бійці центру спецоперацій «А» (відомого, як «Альфа). Служба наближає війну до Кремля. Окупований Крим і прикордонні регіони рф стали полем бою завдяки зусиллям Служби. Підриви на складах і стратегічних аеродромах – буденність для рф. Одна із спецоперацій по підриву тунелю для залізниці пройшла на Далекому Сході – у 8 тисяч кілометрів від України;

•2•

Унікальні морські дрони і другий підрив Кримського мосту. Західні фахівці наголошують, що ця розробка Служби змінила баланс сил на Чорному морі. росія, яка вважала себе господарем в регіоні, зараз не контролює ситуацію і фактично вимушена була відвести значну частину флоту, а кораблі чф рф постійно злітають в повітря;

•3•

Боротьба з внутрішніми ворогами – розгром російського підпілля «агентів в рясах» з УПЦ (МП), зачистка агентів рф та навідників. 233 навідника зараз чекають судового вироку. 82 зрадники вже відбувають тривалі терміни ув’язнення. рф не встигає вербувати нових зрадників та програє війну спецслужб. Служба взялась за тему, якої держава уникала 30 років і вичистила сітку «агентів в рясах». УПЦ (МП) – розгалужена мережа агентів, яку рф вибудовувала багато років. Зараз розслідується понад 70 кримінальних проваджень щодо священнослужителів УПЦ МП.

Серед викритих злочинів агентів кремля у рясах: від держзради до продажу вогнепальної зброї та поширення дитячої порнографії. А один із топ-фігурантів – екс-очільник Києво-Печерської Лаври Павло «Мерседес». Докази СБУ вплинули і на суспільну думку: соціологічні опитування демонструють, що абсолютна більшість виступає за заборону УПЦ (МП);

•4•

Колаборанти і зрадники масово вибухали весь 2023-й рік – від Владлєна Татарського до Іллі Киви. СБУ максимально спростила кар’єру російських гауляйтерів та зрадників. Вона проходить по простій формулі: «зрадив – очолив – вибухнув». Підрив колаборантів – не разова акція, а системна робота Служби. І вона не дає росіянам ефективно управляти тимчасово окупованими територіями;

•5•

Результативність. Саме підлеглі Малюка провели арешти майна проросійських олігархів та діячів (Новінського, Медведчука-Марченко, Табачника та ін.) та припинила незаконні схеми ряду олігархів(Коломойського, Жеваго, Фірташа і т.д.).

Тепер про антигероїв – політиків з найбільшим рівнем недовіри. Тут до старої гвардії, яка традиційно має зашкалюючи показники, увірвався новий герой – Олексій Арестович. Йому не довіряють більше 80%. При рівні довіри 8%. Арестович тепер в рейтингу недовіри поряд с Юрієм Бойко з ОПЗЖ. Але якщо останній йшов до цього багато років, то Арестович вклався у 1,5 роки.

Від довіри до недовіри, як бачимо, один крок. Або кілька проросійських заяв.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: українці росія рейтинг війна

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