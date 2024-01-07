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У Росії виник дефіцит популярного продукту

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Росії виник дефіцит популярного продукту
фото з відкритих джерел

З середини 2023 року у Росії почали рекордно зростати ціни на курку

У різних регіонах Росії у магазинах найпопулярніших торгових мереж почала зникати курятина. Про це повідомляють росЗМІ.

Мешканці Єкатеринбургу, Самари, Челябінська та Ульяновська повідомили про порожні полиці, де раніше була курятина. Відсутні курячі стегна, крила та грудки, хоча яловичина та свинина залишаються в наявності.

За словами місцевих жителів, такого дефіциту раніше не було.

«У нашому магазині зазвичай взагалі все можна придбати. І якщо вже стегон чи гомілок немає, то грудка та філе завжди є», – йдеться у заяві жительки Самари.  

З середини 2023 року у Росії почали рекордно зростати ціни на курку. У червні середня вартість курячого м'яса збільшилася на 6,8%, досягнувши 193,48 руб. за кг, а вже у липні вона зросла до 196,93 руб. за кг.

Мінсільгосп пояснював збільшення цін сезонними факторами. Проте зростання спостерігалося на тлі скорочення виробництва курячого м'яса.

З початку 2023 у Росії зафіксували аж 5 спалахів пташиного грипу, що призвело до дефіциту бройлерів на ринку. Як наслідок – до скорочення виробництва.

Нагадаємо, на Чукотці в Росії почався дефіцит курячих яєць, їх місцевим мешканцям продають тепер не більше 10 штук на руки, та купити їх можна лише за паспортом.

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Теги: росія ринок продукти росіяни

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