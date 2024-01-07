У Росії виник дефіцит популярного продукту

З середини 2023 року у Росії почали рекордно зростати ціни на курку

У різних регіонах Росії у магазинах найпопулярніших торгових мереж почала зникати курятина. Про це повідомляють росЗМІ.

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Мешканці Єкатеринбургу, Самари, Челябінська та Ульяновська повідомили про порожні полиці, де раніше була курятина. Відсутні курячі стегна, крила та грудки, хоча яловичина та свинина залишаються в наявності.

За словами місцевих жителів, такого дефіциту раніше не було.

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«У нашому магазині зазвичай взагалі все можна придбати. І якщо вже стегон чи гомілок немає, то грудка та філе завжди є», – йдеться у заяві жительки Самари.

З середини 2023 року у Росії почали рекордно зростати ціни на курку. У червні середня вартість курячого м'яса збільшилася на 6,8%, досягнувши 193,48 руб. за кг, а вже у липні вона зросла до 196,93 руб. за кг.

Мінсільгосп пояснював збільшення цін сезонними факторами. Проте зростання спостерігалося на тлі скорочення виробництва курячого м'яса.

З початку 2023 у Росії зафіксували аж 5 спалахів пташиного грипу, що призвело до дефіциту бройлерів на ринку. Як наслідок – до скорочення виробництва.

Нагадаємо, на Чукотці в Росії почався дефіцит курячих яєць, їх місцевим мешканцям продають тепер не більше 10 штук на руки, та купити їх можна лише за паспортом.