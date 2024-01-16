Зеленський у Давосі отримає послання від Байдена – Bloomberg

У Білому домі хочуть, щоб Україна змінила стратегію боротьби з російськими окупантами: від наступу до оборони.

Президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі отримає послання від американського лідера Джо Байдена щодо війни з Росією, яке йому передасть радник Білого дому з національної безпеки Джейк. Про це повідомляє Bloomberg.

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Як повідомляє видання, у Білому домі хочуть, щоб Україна змінила стратегію боротьби з російськими окупантами: від наступу до оборони.

Bloomberg зазначає, що Зеленський «розуміє, чому це має сенс, хоча він не хоче говорити про це публічно».

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Також повідомляється, що український президент має передати свою відповідь Байдену і «нагадати Конгресу США, що Україна може грати в належній обороні, лише якщо США та їхні союзники гарантують, що у неї є необхідні засоби».

Нагадаємо, 16 січня, президент Володимир Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі. Там відбувається зустріч української делегації з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

15 січня стартував Всесвітній економічний форум у Давосі. Політики з-понад 100 країн, бізнесмени та громадські діячі зберуться, щоб обговорити глобальні загрози та виклики. Серед ключових тем – конфлікт на Близькому Сході, війна в Україні, а також технологічний прорив штучного інтелекту.