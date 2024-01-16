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Зеленський у Давосі отримає послання від Байдена – Bloomberg

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський у Давосі отримає послання від Байдена – Bloomberg
фото: Офіс президента

У Білому домі хочуть, щоб Україна змінила стратегію боротьби з російськими окупантами: від наступу до оборони.

Президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі отримає послання від американського лідера Джо Байдена щодо війни з Росією, яке йому передасть радник Білого дому з національної безпеки Джейк. Про це повідомляє Bloomberg

Як повідомляє видання, у Білому домі хочуть, щоб Україна змінила стратегію боротьби з російськими окупантами: від наступу до оборони.

Bloomberg зазначає, що Зеленський «розуміє, чому це має сенс, хоча він не хоче говорити про це публічно».

Також повідомляється, що український президент має передати свою відповідь Байдену і «нагадати Конгресу США, що Україна може грати в належній обороні, лише якщо США та їхні союзники гарантують, що у неї є необхідні засоби».

Нагадаємо, 16 січня, президент Володимир Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі. Там відбувається зустріч української делегації з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. 

15 січня стартував Всесвітній економічний форум у Давосі. Політики з-понад 100 країн, бізнесмени та громадські діячі зберуться, щоб обговорити глобальні загрози та виклики. Серед ключових тем – конфлікт на Близькому Сході, війна в Україні, а також технологічний прорив штучного інтелекту.

Теги: США Джозеф Байден Володимир Зеленський

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