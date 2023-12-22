Буде відповідь кожному російському вбивці: Зеленський про знищення Су-34 ворога

Глава держави подякував українським військовим, які знищили одразу три російські літаки

Знищення українськими воїнами трьох ворожих винищувачів-бомбардувальників Су-34 є нагадуванням російським льотчикам, що наша країна відповість кожному вбивці-окупанту. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірнньому зверненні.

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«Дякую нашим воїнам, які знищили одразу три російські «сушки». На південному напрямку – на нашій Херсонщині. Результат наших Повітряних сил та безпосередньо Одеської зенітної ракетної бригади. Дякую вам, хлопці! І хай кожен російський льотчик точно знає, що буде наша відповідь кожному російському вбивці: жоден з них не залишиться безкарним», – зазначив глава держави.

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Нагадаємо, сьогодні, 22 грудня, українські захисники знищили на південному напрямку відразу три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34. Експерти зазначають, що цей літак є важким багатоцільовим винищувачем, що має набагато більше корисне навантаження, ніж інші. Це насамперед позначається на його маневреності. За цим показником його не можна порівнювати з іншими «братами по зброї» – ні з найбільш маневреним Су-27, ні з менш маневреними Су-30 і Су-35.

Триває 667-ма доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 60 бойових зіткнень. Ворог завдав одного ракетного та 33 авіаційних удари, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.