Форум в Давосі: Зеленський зустрівся із держсекретарем США (відео)

Зеленський подякував президенту США, Конгресу та всьому американському народу за незмінну й потужну допомогу Україні

Сторони обговорили подальшу оборонну співпрацю між Україною та Сполученими Штатами

Сьогодні, 16 січня, під час робочого візиту до Давосу президент України Володимир Зеленський провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Про це глава держави повідомив у Fаcebook.

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«Змістовна зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Обговорили подальшу оборонну співпрацю між Україною та Сполученими Штатами. Протиповітряна оборона та далекобійні спроможності є особливо важливими для нашої держави.

Дякую президенту США, Конгресу та всьому американському народу за незмінну й потужну допомогу Україні», – зазначив глава держави.

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Нагадаємо, сьогодні, 16 січня, президент Володимир Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі. Там відбувається зустріч української делегації з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Також повідомлялося, що Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі отримає послання від американського лідера Джо Байдена щодо війни з Росією, яке йому передасть радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван