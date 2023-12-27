Готував у Києві удари по ЗСУ та Нацгвардії: російський агент отримав вирок

Суд призначив зловмиснику 15 років тюрми з конфіскацією майна

Засудженим є 46-річний киянин, якого у серпні 2022 року дистанційно завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Ростовській області

Реальний термін ув’язнення отримав учасник агентурної групи ФСБ, яку було знешкоджено у вересні 2022 року. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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«Тоді кіберфахівці СБУ провели у Києві успішну спецоперацію із затримання російського агента та його спільника, що готували серію повітряних ударів по столиці. Серед пріоритетних цілей ворога були можливі місця дислокації підрозділів ЗСУ та Національної гвардії на території міста», – йдеться в повідомленні.

Також окупантів цікавив технічний стан столичних енергооб’єктів, зокрема теплових електростанцій, по яких агресор планував скоригувати ракетні або дронові атаки. Втім, співробітники Служби безпеки своєчасно викрили російського агента і тим самим запобігли серії повітряних ударів по військовій та критичній інфраструктурі Києва.

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За матеріалами СБУ суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Як встановило розслідування, засудженим є 46-річний киянин, якого у серпні 2022 року дистанційно завербував кадровий співробітник управління ФСБ по Ростовській області.

«До підривної діяльності російський агент залучив свого знайомого – 39-річного мешканця столиці, що конспірувався під псевдонімом «Нарік», – кажуть в СБУ.

Встановлено, що він їздив вулицями міста та проводив приховану фото- і відеозйомку українських об’єктів. Отримані файли «Нарік» передавав ворожому агенту, який потім «звітував» через месенджер перед своїм російським куратором.

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За співпрацю з окупантами зрадник отримував грошову винагороду на власну банківську картку.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, що його спільника у жовтні цього року було засуджено до восьми років тюрми.

Раніше СБУ затримала російську агентку, яку курував священник УПЦ МП.