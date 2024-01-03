Відео з Білгорода. Путін вивів унікальну породу ідеальних рабів
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Дивлюсь відео з Білгорода, показово що білгородчанє навіть на дикому стресі від вибухів кажуть «хлопок», «хлопкі».
Матюкаються страшно, але базар фільтрують, не кажуть «взрив», кажуть «хлопок», бо «взрив» казати не можна, як і «война».
Орді і потім Кремлю таки вдалося вивести дійсно унікальну породу ідеальних рабів.
Сказав цар «взрив» казати не можна – значить не можна, навіть коли тобі ледь голову не відірвало.
Це як русскіє борци с рєжимом, які живучі десь в Європі додають у свої відео довідку, що вони іноагєнти.
Тримаються, наказ царя виконують, але «хлопкі» продовжуються.
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