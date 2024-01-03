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Андрій Іллєнко Народний депутат України 7, 8 скликань

Відео з Білгорода. Путін вивів унікальну породу ідеальних рабів

glavcom.ua
Увечері 2 січня в російському Білгороді пролунали потужні вибухи, після чого в місті оголосили повітряну тривогу
фото з відкритих джерел

Росіяни бояться називати речі своїми іменами

Дивлюсь відео з Білгорода, показово що білгородчанє навіть на дикому стресі від вибухів кажуть «хлопок», «хлопкі».

Матюкаються страшно, але базар фільтрують, не кажуть «взрив», кажуть «хлопок», бо «взрив» казати не можна, як і «война».

Орді і потім Кремлю таки вдалося вивести дійсно унікальну породу ідеальних рабів.

Сказав цар «взрив» казати не можна – значить не можна, навіть коли тобі ледь голову не відірвало.

Це як русскіє борци с рєжимом, які живучі десь в Європі додають у свої відео довідку, що вони іноагєнти.

Тримаються, наказ царя виконують, але «хлопкі» продовжуються.

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Джерело
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Теги: путін війна росіяни

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