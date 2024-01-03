Відео з Білгорода. Путін вивів унікальну породу ідеальних рабів

Увечері 2 січня в російському Білгороді пролунали потужні вибухи, після чого в місті оголосили повітряну тривогу

Росіяни бояться називати речі своїми іменами

Дивлюсь відео з Білгорода, показово що білгородчанє навіть на дикому стресі від вибухів кажуть «хлопок», «хлопкі».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Матюкаються страшно, але базар фільтрують, не кажуть «взрив», кажуть «хлопок», бо «взрив» казати не можна, як і «война».

Орді і потім Кремлю таки вдалося вивести дійсно унікальну породу ідеальних рабів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сказав цар «взрив» казати не можна – значить не можна, навіть коли тобі ледь голову не відірвало.

Це як русскіє борци с рєжимом, які живучі десь в Європі додають у свої відео довідку, що вони іноагєнти.

Тримаються, наказ царя виконують, але «хлопкі» продовжуються.