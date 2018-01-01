Нардеп Білецький назвав «Укроборонпром» найбільшою проблемою української армії

«Найбільша проблема «Укроборонпрому» — в неефективному менеджменті на державних підприємствах»

Лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький вважає, що «Укроборонпром» — це більше корупційний інструмент, аніж те, що допомагає у розвитку української армії. Свою думку Білецький пояснив у інтерв’ю «Главкому». «Найбільша проблема у створенні бюрократичного монстра



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Фото: Станіслав Груздєв Лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький

«Найбільша проблема «Укроборонпрому» — в неефективному менеджменті на державних підприємствах»

Лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький вважає, що «Укроборонпром» — це більше корупційний інструмент, аніж те, що допомагає у розвитку української армії. Свою думку Білецький пояснив у інтерв’ю «Главкому».

«Найбільша проблема у створенні бюрократичного монстра «Укроборонпрому». Створення великих корпорацій, державно-приватних, вертикальних потрібне. Але вони повинні бути галузевими: аерокосмічна, авіаційна, стрілецька тощо. Така система при поборенні корупції буде працювати. А щодо «Укроборонпрому», то ніхто мені не пояснить, ні від кого я ще не почув адекватної відповіді на запитання, навіщо він існує. Можливо всі й так знають: для того, щоби конкретні люди заробляли конкретні гроші», — говорить політик.

На думку Білецького, найбільша проблема «Укроборонпрому» полягає в неефективному менеджменті на державних підприємствах.

«Я не за те, щоби їх приватизувати, я за те, щоби зробити їх державно-приватними із сучасним менеджментом, із зовнішніми приватними капіталовкладеннями», — говорить він.

За словами Білецького, наразі існує «фантастично велика кількість надзвичайно крутого продукту, який почали виробляти в Україні».

«Це якісний софт, створення системи управління боєм, — розповідає лідер «Національного корпусу». — Міністерство оборони, Збройні сили взагалі не цікавляться цими речами, хоча третина усіх бригад в армії користується волонтерськими розробками. Візьміть системи зв’язку, є ж велика кількість проектів безпілотників, систем захисту…»

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