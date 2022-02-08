Макрон відхрестився від перемовин із Путіним про «фінляндизацію» України

Еммануель Макрон заперечує, що говорив з главою Кремля про «фінляндизацію» України

Макрон спростував інформацію ЗМІ про ймовірність закріплення за Україною позаблокового статусу

Президент Франції Еммануель Макрон заперечує, що говорив з главою Кремля Володимиром Путіним про «фінляндизацію» України. Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом Володимиром Зеленським.

Так, відповідаючи на запитання журналістки Bloomberg, Макрон спростував інформацію ЗМІ про ймовірність «фінляндизації» України.

Раніше французька Le Figaro написала, що Макрон розповів журналістам, що однією з тем перемовин з Путіним є ідея «фінляндизації» України, тобто закріплення за нею позаблокового статусу. Ще одне французьке видання, Le Monde, підтвердило, що Макрон говорив про «фінляндизацію».

Ще видання The Financial Times писало, що Макрон уклав угоду з Путіним. Нагадаємо, переговори Путіна та Макрона тривали понад п'ять годин.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон після перемовин у Маріїнському палаці провели зустріч з журналістами.

Зокрема, Зеленський відповів Путіну на вислів «Подобається – не подобається, терпи, моя красуня».

Також Зеленський сказав, що може наблизити саміт Нормандської четвірки.

Як відомо, 8 лютого до Києва з робочим візитом прибув президент Франції Еммануель Макрон. Це перша поїздка глави Французької Республіки до України за 24 роки – востаннє такий візит здійснював Жак Ширак у 1998.

Президент Володимир Зеленський зустрів французького колегу в Маріїнському палаці – офіційній церемоніальній резиденції. Зустріч тривала менше хвилини, після чого президенти вирушили на переговори.

Головною темою перемовин стала ситуація поблизу українських кордонів. Сторони обговорили подальшу співпрацю в «нормандському форматі», учасником якого є Франція.

Раніше посол Франції в Україні Етьєн де Понсен повідомив, що Еммануель Макрон вранці прилетів до Києва.

Французький президент зауважив, що найближчі дні будуть вирішальними для спроб з деескалації ситуації, а переговори, які здійснюють західні лідери, мають сприяти цьому.

Раніше Макрон звернувся із закликом до Путіна та Зеленського. Президент Франції закликав президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського прискорити мирний процес на Донбасі.