Як пройшов перший день навчання «слуг народу» в Трускавці



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В неділю майбутні нардепи знайомились

Організатори тренінгу для майбутніх нардепів від президентської партії почали вести «Зе!Щоденник»

В неділю, 28 липня, в елітному отелі Ryxos Prykarpattya розпочався тижневий тренінг для майбутніх депутатів від «Слуги народу».

Київська школа економіки, яка є організатором цього інтенсиву, повідомила, що відбувалось в перший орієнтаційний день.

«Це був так званий «нульовий» день, коли учасники програми знайомилися з концепцією програми та однопартійцями, мали перші інтерактиви та робили перші домашні завдання», - йдеться в «Зе!Щоденнику».

На орієнтації учасників поділили на групи по 8 осіб, з кожною групою працюватиме модератор.

Колишня помічниця нардепа Лещенко Марина Бардіна опублікувала фото, як починався сьогодні перший день повноцінного тренінгу

Основною метою вчорашнього дня було познайомитися,» зрозуміти, навіщо всі зібралися, чим займатимемося протягом тижня, а найголовніше — які результати отримаємо на виході».

Результатом має стати «державницьке портфоліо», яке складатиметься з чотирьох пунктів:

Стратегія «За що я буду відомим(мою) у парламенті» Пропозиція політики у рамках стратегії Законодавча пропозиція — фактично, пропозиція політики, проте державницькою мовою Стратегія впровадження.

А вже сьогодні один із тренерів, голова митниці Максим Нефьодов поділився зі «слугами народу» своїм п’ятирічним досвідом:

Більше фокусу. Краще щось зробити на 90%, аніж все на 10%

Більше роботи із стейкхолдерами, а не антагонізму і конкуренції

Більше довіри, а не «всі домовляються із всіма».

Тимофій Мілованов. Фото: Facebook Тетяни Лупової

Нагадаємо, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов заявляв, що навчання буде «максимально інтенсивним, жорстким та насиченим». Протягом тижня з 8:30 до 21:30 новообрані народні депутати слухатимуть лекції, опрацьовуватимуть здобуті знання в групах для того, аби закріпити їх. На день передбачено три маленькі перерви та час на обід та вечерю, і «навіть тоді учасники виконуватимуть завдання від викладачів».