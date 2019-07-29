Як пройшов перший день навчання «слуг народу» в Трускавці
Організатори тренінгу для майбутніх нардепів від президентської партії почали вести «Зе!Щоденник»
В неділю, 28 липня, в елітному отелі Ryxos Prykarpattya розпочався тижневий тренінг для майбутніх депутатів від «Слуги народу».
Київська школа економіки, яка є організатором цього інтенсиву, повідомила, що відбувалось в перший орієнтаційний день.
«Це був так званий «нульовий» день, коли учасники програми знайомилися з концепцією програми та однопартійцями, мали перші інтерактиви та робили перші домашні завдання», - йдеться в «Зе!Щоденнику».
На орієнтації учасників поділили на групи по 8 осіб, з кожною групою працюватиме модератор.
Основною метою вчорашнього дня було познайомитися,» зрозуміти, навіщо всі зібралися, чим займатимемося протягом тижня, а найголовніше — які результати отримаємо на виході».
Результатом має стати «державницьке портфоліо», яке складатиметься з чотирьох пунктів:
- Стратегія «За що я буду відомим(мою) у парламенті»
- Пропозиція політики у рамках стратегії
- Законодавча пропозиція — фактично, пропозиція політики, проте державницькою мовою
- Стратегія впровадження.
А вже сьогодні один із тренерів, голова митниці Максим Нефьодов поділився зі «слугами народу» своїм п’ятирічним досвідом:
- Більше фокусу. Краще щось зробити на 90%, аніж все на 10%
- Більше роботи із стейкхолдерами, а не антагонізму і конкуренції
- Більше довіри, а не «всі домовляються із всіма».
Нагадаємо, президент Київської школи економіки Тимофій Милованов заявляв, що навчання буде «максимально інтенсивним, жорстким та насиченим». Протягом тижня з 8:30 до 21:30 новообрані народні депутати слухатимуть лекції, опрацьовуватимуть здобуті знання в групах для того, аби закріпити їх. На день передбачено три маленькі перерви та час на обід та вечерю, і «навіть тоді учасники виконуватимуть завдання від викладачів».