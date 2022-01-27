Нардеп, який побився в Одеській міськраді, покинув об'єднання Разумкова

Нардеп Дмитрук бився з охороною та бігав по столах

Дмитрук вибачився перед людьми, які випадково постраждали від його дій

Народний депутат Артем Дмитрук після бійки в Одеській міській раді залишив міжфракційне об'єднання колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова «Розумна політика». Про це Дмитрук повідомив у Facebook.

Дмитрук зазначив, що таке рішення спровоковане тим, щоб не дати політичним опонентам використати ситуацію у своїх цілях.

«Як людина принципова і законослухняна, я чекаю чесного та об’єктивного розслідування інциденту! З цією метою я зупиняю свою діяльність у міжфракційному об’єднанні «Розумна політика». Роблю це для того, щоб не давати приводу нашим політичним опонентам використати ситуацію у своїх корисливих цілях», – додав нардеп.

Дмитрук вибачився перед людьми, які випадково постраждали від його дій.

«Також хочу вибачитися перед випадковими людьми, які могли постраждати і яким завдали незручностей», – написав він.

Нардеп зазначив, що як депутат мав уникати фізичних методів вирішення конфлікту, однак був змушений «захищати права одеситів єдиним доступним способом».

Артем Дмитрук зірвав засідання, коли розглядали відведення землі під санаторієм Держприкордонслужби «Аркадія». Учасників комісії з питань просторового розвитку, землеустрою та регулювання земельних відносин назвав «земельною мафією».

У поліції кваліфікували подію за ч.3 ст. 296 ККУ (хуліганство).

За зверненням Дмитрука про перешкоджання його депутатській діяльності та отримання ним тілесних ушкоджень до Єдиного реєстру досудових розслідувань також внесено відомості за статтями 351 (Перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради) та 346 (Загроза або насильство щодо державного або громадського діяча).

За даними міськради, постраждали близько 10 людей, дві людини госпіталізовані з діагнозами перелом щелепи та закрита черепно-мозкова травма. Серед постраждалих – 80-річний академік Української академії наук В'ячеслав Колін, повідомили у міськраді.

Нагадаємо, Артем Дмитрук став нардепом, вигравши вибори в окрузі №133 на Одещині, представляючи пропрезидентську партію «Слуга народу» та увійшов до складу «монобільшості».

Пізніше його виключили з парламентської фракції «слуг».

Згодом стало відомо, що Дмитрук приєднається до нового об'єднання експікера Ради Дмитра Разукова «Розумна політика».

Раніше Дмитрук заявляв, що закон про олігархів потрібен провладній партії насамперед для піару та утримання свого рейтингу.

Читайте також: