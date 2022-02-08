Франція виділила Україні €1,2 млрд для стабілізації економіки

«Ми зараз уже непогано йдемо, але це потужний крок для економічної сталості України», – прокоментував виділення коштів Зеленський

Макрон зазначив, що для Франції важливі економічні стосунки з Україною та допомога її інфраструктурним проєктам

Франція виділила Україні €1,2 млрд макрофінансової допомоги для стабілізації української економіки. Про це на спільній пресконференції повідомили президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

«Ми зараз уже непогано йдемо, але це потужний крок для економічної сталості України», – прокоментував виділення коштів Зеленський.

Натомість Макрон зазначив, що для Франції важливі економічні стосунки з Україною та допомога її інфраструктурним проєктам.

Також Україна та Франція домовилися про постачання 130 локомотивів Alstom на €900 млн в Україну, а також 370 одиниць пожежної техніки Desautel на €300 млн.

До слова, Макрон відхрестився від перемовин із Путіним про «фінляндизацію» України.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон після перемовин у Маріїнському палаці провели зустріч з журналістами.

Зокрема, Зеленський відповів Путіну на вислів «Подобається – не подобається, терпи, моя красуня».

Також Зеленський сказав, що може наблизити саміт Нормандської четвірки.

Як відомо, 8 лютого до Києва з робочим візитом прибув президент Франції Еммануель Макрон. Це перша поїздка глави Французької Республіки до України за 24 роки – востаннє такий візит здійснював Жак Ширак у 1998.

Президент Володимир Зеленський зустрів французького колегу в Маріїнському палаці – офіційній церемоніальній резиденції. Зустріч тривала менше хвилини, після чого президенти вирушили на переговори.

Головною темою перемовин стала ситуація поблизу українських кордонів. Сторони обговорили подальшу співпрацю в «нормандському форматі», учасником якого є Франція.

Раніше посол Франції в Україні Етьєн де Понсен повідомив, що Еммануель Макрон вранці прилетів до Києва.

Французький президент зауважив, що найближчі дні будуть вирішальними для спроб з деескалації ситуації, а переговори, які здійснюють західні лідери, мають сприяти цьому.

Нагадаємо, 7 лютого переговори Путіна та Макрона тривали понад п'ять годин.

Також ЗМІ з'ясували, що Макрон уклав угоду з Путіним.

Раніше Макрон звернувся із закликом до Путіна та Зеленського. Президент Франції закликав президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського прискорити мирний процес на Донбасі.