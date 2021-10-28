Закон про олігархів. Депутат зі «Слуги народу» викрив замисел своєї партії

Дмитрук заявив, що провладна партія вирішила пропіаритися на законі про олігархів

Закон про олігархів нардеп Дмитрук вважає неробочим та популістським

Закон про олігархів потрібен провладній партії насамперед для піару та утримання свого рейтингу. Про це заявив народний депутат («Слуга народу») Артем Дмитрук.

«Мені здається, що це черговий законопроект, на якому провладній партії потрібно було пропіаритися, потрібно було зробити хайп і потрібно було в якийсь момент утримати або, на їхню думку, підняти їхній рейтинг», – заявив нардеп в ефірі телеканалу «Україна24» .

Він додав, що не голосував за проєкт закону, зокрема й тому, що він ухвалювався всупереч регламенту.

Сам закон про олігархів Дмитрук вважає неробочим та популістським.

«На сьогоднішній день у нас крім класичних правоохоронних органів є величезна кількість спеціальних органів для спеціальних суб'єктів. І сьогодні наших правоохоронних органів достатньо для того, щоб визначити всіх злочинців, визначити так званих олігархів, тих людей, які заважають розвитку в нашій державі», – заявив Дмитрук.

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів попри критику міжнародних експертів та не чекаючи висновків Венеційської комісії.

Західні дипломати і експерти заявили про ризики для свободи слова, оскільки закон обмежує право бізнесу володіти ЗМІ.