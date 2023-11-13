Початок рекрутингу до ЗСУ та підозра Дубінському. Головне за 13 листопада
Кожен охочий зможе обрати певний підрозділ і почати служити на конкретній посаді
Міноборони розпочало рекрутинг до ЗСУ, нардеп Дубінський отримав підозру в держзраді, екснардеп Кива отримав 14 років тюрми. «Главком» склав добірку новин 13 листопада, щоб ви були в курсі головних подій:
Міноборони розпочало рекрутинг до ЗСУ
В Україні розпочали проект рекрутингу до Збройних сил. Кожен охочий зможе обрати певний підрозділ і почати служити на конкретній посаді. Відповідний договір підписали заступниця Міністра оборони Наталія Калмикова та голова організації Lobby X Владислав Грезєв. Рекрутери виконуватимуть роботу в інтересах армії безкоштовно.
Найближчим часом у межах проєкту заплановано підписання наступних угод із рекрутинговими компаніями.
Нардеп Дубінський отримав підозру в державній зраді
Працівники ДБР спільно з СБУ викрили злочинну організацію, до складу якої входили чинний та колишній народні депутати, помічник одного з них, а також експрокурор. Йдеться про нардепа Олександра Дубінського, екснардепа Андрія Деркача та експрокурора Костянтина Кулика.
За матеріалами слідства встановлено, що за вказівкою російських спецслужб зловмисники організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин зі США та ускладнення вступу України до Європейського Союзу та НАТО.
Українські захисники ліквідували полковника РФ
В Україні був ліквідований полковник військ РФ Петраш Валерій 1977 року народження. Як зазначається, російський полковник самоліквідувався від поранень ще 19 вересня.
Петраша підвищили до полковника у 2019 році. Раніше він командував 5 гвардійським зенітно-ракетним полком 98 гвардійської повітряно-десантної дивізії.
Екснардеп Кива отримав 14 років тюрми
Личаківський суд Львова ухвалив обвинувальний вирок у справі відносно колишнього народного депутата України забороненої політичної партії ОПЗЖ Іллі Киви.
Розгляд кримінального провадження здійснювався у формі спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia), оскільки той переховується від органів слідства та суду на території Росії, а також оголошений у міжнародний розшук. Суд призначив Іллі Киві покарання – позбавлення волі на 14 років з конфіскацією майна.
Фаріон виклала дані студента з Криму, який її підтримав
У тимчасово окупованому Криму росіяни затримали проукраїнського студента, який висловив підтримку львівській мовознавиці та ексдепутатці Ірині Фаріон. Згодом вона виклала лист хлопця у соцмережах та не приховала його дані, зокрема де він живе та навчається.
Згодом росіяни знайшли та затримали проукраїнського студента, після чого виклали відео з хлопцем під російським прапором, змусили його просити вибачення та відмовитися від своїх слів.
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