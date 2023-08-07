В Україні може з'явитись нове свято: зареєстровано законопроєкт

В Україні пропонують святкувати День подяки

Нардеп Георгій Мазурашу пропонує нове свято

Народний депутат України від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу ініціював законопроєкт щодо встановлення святкового дня – День подяки.

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Георгій Мазурашу запропонував Верховній раді створити в Україні ще одне свято – День подяки. Відповідний законопроєкт політик зареєстрував 7 серпня 2023 року. Проект Закону № 9574 про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня – День подяки.

«Встановлення дати святкування Дня подяки 22 жовтня має логічну аргументацію: це підняття вдячності на загальнонаціональний рівень», – йдеться у пояснювальній записці.

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На думку спеціалістів з соціальних питань, нове свято може стати символом єдності та взаємодопомоги між українцями, а також зміцнити патріотичні почуття населення.

Нагадаємо, Георгій Мазурашу автор низки скандальних проєктів. Зокрема, нардеп запропонував внести зміни до закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та дозволити приватним підприємцям і фізичним особам – підприємцям (ФОП) використовувати у сфері обслуговування не тільки державну мову. Відповідний законопроєкт № 9178 зареєстровано в парламенті 3 квітня.

Крім того нардеп пропонував садити у в'язницю всіх, хто з фейкового акаунту в мережі критикує владу. Також однією із ініціатив Георгія Мазурашу було дозволити працюючим чоловікам «відкупитися» від мобілізації заради виїзду за кордон під час війни, а також пропонував штрафувати за пропаганду ЛГБТ.