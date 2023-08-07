Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні може з'явитись нове свято: зареєстровано законопроєкт

Наталя Забазнова
glavcom.ua
В Україні може з'явитись нове свято: зареєстровано законопроєкт
В Україні пропонують святкувати День подяки
фото: з відкритих джерел

Нардеп Георгій Мазурашу пропонує нове свято

Народний депутат України від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу ініціював законопроєкт щодо встановлення святкового дня – День подяки. 

Георгій Мазурашу запропонував Верховній раді створити в Україні ще одне свято – День подяки. Відповідний законопроєкт політик зареєстрував 7 серпня 2023 року. Проект Закону № 9574 про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня – День подяки.

«Встановлення дати святкування Дня подяки 22 жовтня має логічну аргументацію: це підняття вдячності на загальнонаціональний рівень», – йдеться у пояснювальній записці. 

На думку спеціалістів з соціальних питань, нове свято може стати символом єдності та взаємодопомоги між українцями, а також зміцнити патріотичні почуття населення.

Нагадаємо, Георгій Мазурашу автор низки скандальних проєктів. Зокрема, нардеп запропонував внести зміни до закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної» та дозволити приватним підприємцям і фізичним особам – підприємцям (ФОП) використовувати у сфері обслуговування не тільки державну мову. Відповідний законопроєкт № 9178 зареєстровано в парламенті 3 квітня.

Крім того нардеп пропонував садити у в'язницю всіх, хто з фейкового акаунту в мережі критикує владу. Також однією із ініціатив Георгія Мазурашу було дозволити працюючим чоловікам «відкупитися» від мобілізації заради виїзду за кордон під час війни, а також пропонував штрафувати за пропаганду ЛГБТ.

Читайте також: Церковний календар на серпень. Які релігійні свята відзначатимуть українці

 

Теги: свята Георгій Мазурашу свято

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

В Україні може з'явитись нове свято: зареєстровано законопроєкт
В Україні може з'явитись нове свято: зареєстровано законопроєкт
Скандал навколо сина Денисенка. Знайомі сім'ї розповіли, чому хлопець за кордоном
Скандал навколо сина Денисенка. Знайомі сім'ї розповіли, чому хлопець за кордоном
ДТЕК відремонтував понад 500 енергооб’єктів на Одещині в рамках підготовки до зими
ДТЕК відремонтував понад 500 енергооб’єктів на Одещині в рамках підготовки до зими
Ігнат пояснив, як російська ракета опинилася в повітряному просторі Білорусі
Ігнат пояснив, як російська ракета опинилася в повітряному просторі Білорусі
Яхта Ярославського, яку олігарх обіцяв продати для допомоги Харкову, подорожує Середземним морем
Яхта Ярославського, яку олігарх обіцяв продати для допомоги Харкову, подорожує Середземним морем
Син Денисенка, який пропонує не пускати чоловіків за кордон після перемоги, розважається в Європі
Син Денисенка, який пропонує не пускати чоловіків за кордон після перемоги, розважається в Європі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
24K
Вибух у багатоповерхівці Полтави, загибель екснардепа на фронті: головне за ніч
18K
Влада відзвітувала про результати мирного саміту в Саудівській Аравії
15K
Зеленський «політав» на винищувачі F-16
6107
Коли закінчиться війна і що буде з економікою? Макропрогноз НБУ
4520
Кремль розкрив, які області України прагне контролювати
3370
Чонгарський міст перекрито, росіяни повідомляють про потужні вибухи

Новини

Окупанти намагаються приховати великі втрати на Херсонщині – Генштаб
Сьогодні, 06:49
Більшість областей накриють дощі: прогноз погоди на 7 серпня
Сьогодні, 04:57
7 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Спека, подекуди град і шквали: прогноз погоди на 6 серпня
Вчора, 04:56
В Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну небезпеку
Вчора, 01:45
6 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту