Кому вигідний скандал про заборону пересування чоловіків

Інформаційна атака на Залужного чи недбалість депутатів?

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Все обсудили запрет выезда из городов? Отлично! Тогда и я скажу пару слов на эту тему. Начнём с того, что это не инициатива Залужного, а... норма закона от 1992 года. Просто о ней раньше никто не вспоминал, но норма есть. Это абсолютно дурацкая норма, которая противоречит отмене прописки. И по хорошему ВР должна была бы навести порядок в этом вопросе, но... У нас же шоу превыше любой рациональности и пользы. А от этой истории пахнет не только шоу, но и классической информатакой. Сейчас объясню, как это работает.

Вчера вся новостная лента была в теме Лисичанска и были атаки в сторону военного руководства Украины. Одновременно с этим в СМИ разгоняется информация, что нардеп «Слуги народа» Георгий Мазурашу регистрирует законопроект (который конечно же никто не примет) позволяющий избегать мобилизации и выезжать из Украины более широкому кругу мужчин, чем сегодня разрешено. Затем депутат «Слуги народа» Александр Федиенко опубликовал письмо главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о том, можно ли военнобязанным покидать место жительства без разрешения военкоматов. И акцент делается на том, что «Сегодня (именно) Залужный ПРОСИТ не выпускать мужчин из мест проживания без разрешения военкомата». Не норма закона, а хотелка Залужного, получается.

Осталось появится какому-то условному Ермаку на белом Арестовиче с заявлением, что ОП это не поддерживает и надо бы эту норму отменить и быстрым голосованием отменят. А появляться будет он не сразу. Через некоторое время. Потому народ должен дозреть и встретить овациями этого радетеля интересов народных. В итоге, Залужный будет выглядеть, как бяка, а «слуги», как пусечки. И это поможет кое-кому чуток снизить популярность Главкома. Потому что эта стабильная популярность раздражает многих в ОП и в ВР. Интересно, как теперь будут реагировать те, кто настойчиво дал указание Залужному озвучить эту норму закона? И кто обратил внимание Залужного на эту норму? Что-то мне подсказывает, что он военный, а не скурпулезный знаток законов и сам эту норму закона не нашёл бы.

И ещё одно. Мазурашу и Федиенко являются соавторами закона, который подала Безуглая о безнаказанном праве расстреливать солдат. Да, на манеже все те же. Не удивляет, что именно они используются для реализации этой информационной атаки? Это сладкое трио часто используют тогда, когда все остальные брезгуют делать. А в воздухе уже просто воняет тем, что некоторые живут выборами. Война ещё не закончилась. Перестаньте играть в эти грязные игры. Потому что плохо закончится. Для всех! Подобные истории не меня одного сильно демотивируют. Потому очень тяжело каждый день рисковать своей жизнью, пока в Киеве устраивают политические игрища. Это ещё и злит. Не злите. Не надо.

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Джерело: блог Борислава Берези

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